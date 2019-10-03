Ученые: девушки из эскорта действительно делают мужчин успешнее

«Кабы при моей работе бабы не нужны были...»

Эффект, когда присутствие сексапильной дамы по новому, порой, в совершено неожиданном свете, «подсвечивает» фигуру джентльмена, был известен еще задолго до знаменитого скандала с участием Насти Рыбки, миллиардера Олега Дерипаски и видным правительственным чиновником Сергеем Приходько.

Любители советского кино хорошо помнят гардеробного вора Петю Ручечника из «Место встречи изменить нельзя»: герой Евгения Евстигнеева работал исключительно в паре с эффектными женщинами. Наивный Шарапов недоумевал: «Можно подумать, что некрасивая по номерку шубу получить не может?» На что Жеглов отвечал: «Не скажи. Красивая женщина сама по себе отвлекает внимание. Ей приятно сделать что-нибудь хорошее. Верно?»

Однако ученые выяснили, что блеск роскошной дамы не просто добавляет солидности ее спутнику и подчеркивает его статус среди мужчин. Такая компания делает его более желанным объектом для соблазнения в глазах других женщин. Как ни странно, для представительниц слабого пола наличие спутницы при кавалере вовсе не равнозначно сигналу «Занято!» Наоборот это лишь разжигает «аппетит».

«Я, Вань, такую же хочу!...»

Биологический механизм такого поведения объясняет научная гипотеза «копирования выбора партнера». В общих чертах суть ее можно изложить следующим образом: самка затрачивает на выращивание потомства много времени и ресурсов. Поэтому для нее жизненно важно не ошибиться с выбором партнера, чтобы получить от него хорошие гены для своих детей. В роли «знака качества» могут выступать особые приметы - например, роскошный павлиний хвост или успехи в искусстве брачных танцев. Но в некоторых случаях самкам проще выбрать партнера, ориентируясь на мнение других представительниц прекрасного пола. Мол, раз соседка его «протестировала» и осталась довольна, значит, он парень что надо!

Доказательства этой теории были впервые получены в 90-е годы прошлого века во время экспериментов с рыбками-гуппи. Сначала ученые выпускали самцов и самок в один большой аквариум и наблюдали за брачными играми живородящих рыбок. Дамы выбирали кавалеров ориентируясь на размер, длину и окраску хвоста. Наиболее востребованными оказались самцы с ярко оранжевыми хвостами. На второй стадии эксперимента ученые разделили аквариум прозрачной перегородкой, которая позволяла рыбкам наблюдать за взаимными ухаживаниями любовной пары, посаженной за стекло. На третьем этапе рыбок опять смешивали в общем аквариуме. В результате самка, подсматривавшая в «замочную скважину», часто выбирала невзрачного, но уже «облюбованного» самца, несмотря на то, что рядом плавал красавец с куда более ярко оранжевым «хозяйством».

Позднее копирование брачного решения было обнаружено у плодовых мух и мышей, японских перепелов и зебровых амадин...

Как это работает у людей?

В человеческом обществе муки выбора у самочек еще сложнее. Тут ведь одним павлиньим хвостом сыт не будешь. Парень может быть писанным красавцем, но при этом непроходимым тупицей и растяпой. Или равнодушной «скотиной», которая для своих детей палец о палец не ударит. Можно, конечно, выбирать партнера «по одежке». Исследования показывают, что мужчина в роскошном авто или в люксовой одежде однозначно воспринимается женщинами, как объект повышенного вожделения. Но черт бы побрал этот современный демократизм, когда миллиардер может шляться по улице в мятой футболке, как Марк Цукерберг, или рассекать по улицам на самокате, а не на «Ягуаре»!

Зато, когда рядом с плюгавым парнем ты вдруг обнаруживаешь обворожительную подругу, то включается древний эволюционный механизм и шепчет: «Это не спроста! Да, он не красавец, но раз с ним такая клевая телка, значит он либо гений, либо богач, либо классный любовник (нужное подчеркнуть)».

Чтобы доказать эту гипотезу группа психологов из Техасского Христианского университета провела любопытный эксперимент. Они показали группе студенток два типа фотографий молодых людей. На одних джентльмены были одни, на других - вместе с привлекательными девушкам. Но одним участницам эксперимента психологи говорили, что эти девушки приходятся парням сестрами. Другим поясняли, что парень и девушка на фото находятся в отношениях. А третьим давали понять, что парень и девушка уже расстались.

Не трудно догадаться, что «сестры» и «бывшие подруги» не создавали молодым людям никакой прибавочной стоимости. А джигиты с «романтическим партнером» оказались более желанными в глазах участниц эксперимента. Копирование брачного решения другой женщины необычайно выгодная штука. Ты не тратишь даром кучу своего времени и даешь возможность другой «оценщице» пройти тернистый путь проб и ошибок. Пусть она на своей шкуре выяснить жаден парень или щедр? Заботлив или эгоистичен? Практичный или бестолочь? Нежен или груб?… А потом тебе остается только отбить «красавчика»!

Впрочем знать, как работает этот биологический механизм, чрезвычайно полезно не только девицам на выданье, но и замужним дамам. Ведь это не убиваемый козырь, когда вы ведете с мужем сложнейшие переговоры о покупке шубы. Немедленно объясните ему, что красивая жена - визитная карточка мужчины. Поэтому приобретая в кредит новую шубу вы беспокоитесь исключительно о его имидже и жизненном успехе.