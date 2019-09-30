Золотой возраст для своего дела

Цифры

• Около 5 000 000 руб. - общие вложения в стартап Анастасии.

• Через 4,5 года начала получать первую прибыль.

• 2 человека в команде было на старте. Сейчас штат сотрудников - 7 человек. Все - женщины.

В 2014 году портал «Баба-Деда» выиграл Всероссийскую премию «Стартап года» в номинации «Cамый социально значимый», в 2013-м взял первое место в номинации «Социальное предпринимательство». Анастасия - создатель программы трудоустройства «Компании для всех возрастов». А также автор и организатор проекта «Подиум зрелой красоты».

Анастасия Лазибная из тех женщин, про которых говорят «умна не по годам» или «мировая баба». Она одна из самых известных и успешных социальных предпринимателей России. Это ей принадлежит идея создания простейшего и, как водится, уникального портала, который аккумулирует различные активности для людей зрелого возраста. В последнее время после введения пенсионной реформы Анастасию с ее программой трудоустройства «Компании для всех возрастов» и вовсе разрывают на части как единственного эксперта в области подбора кадров «50+». При этом, глядя на эту хрупкую 36-летнюю девушку, у которой до сих пор спрашивают паспорт на кассе супермаркета, сложно поверить, что социальный бизнес может приносить не только отдушину, но и приличную прибыль.

Как все начиналось

Восемь лет назад Анастасия жила в Санкт-Петербурге и работала инвестиционным директором в компании I-Free, разрабатывающей мобильные сервисы. Однажды в метро она заметила стариков, просящих милостыню. Настю будто ударило током: «Как я, обычная девушка, не чиновник, не бизнесмен, могу помочь этим людям?» - задала себе вопрос Лазибная. Так Анастасия придумала портал, рассказывающий о бесплатных программах для пенсионеров. Над названием долго не думала - слова баба-деда слетели с ее губ, как только она придумала концепцию. «Мы не проверяли это название на фокус-группах. Оно легкое, запоминающееся. Четыре повторяющиеся буквы - что может быть проще?» - вспоминает Анастасия.

Первые пять лет Лазибная совмещала корпоративную карьеру со своим стартапом.

А в 2016-м простилась с завидной карьерой в питерской компании и с головой ушла в социальное предпринимательство.

Серебряная экономика золотого возраста

Удивительно, но еще будучи подростком, Анастасия охотнее проводила время со своими бабушками и дедушками, чем со сверстниками. Ей нравилось слушать их истории, впитывать накопленный жизненный опыт. К моменту создания своего бизнеса Анастасия понимала, что пожилые люди - это огромная благодарная и лояльная аудитория, для которой (почему-то?) на российском рынке еще не существовало актуальных, драйвовых проектов.

Даже сегодня, несмотря на то, что тема возраста стала популярнее, хороших проектов, по мнению Лазибной, днем с огнем не сыскать. Аналитические исследования ее сайта доказывают: современных активностей для мужчин среднего возраста практически не существует. Получается, что пенсионеры - это отличная бизнес-ниша.

О бизнес-модели

Компании, представляющие свои коммерческие продукты и услуги на портале Анастасии, платят за их размещение. А вот бесплатные сервисы делают это даром. Однако изначально такая модель абонентской подписки для крупных коммерческих структур, например банков, которые делают продукты для пенсионеров, не сработала.

- Крупные структуры заинтересованы либо в депозитах, либо в кредитах. Они хотят вал заявок, но в нашем случае это не сработало, потому что мы не гоним трафик. Мы даем людям максимально прозрачную информацию, а дальше они сами решают, подать заявку или нет, - рассказывает Лазибная, которая на протяжении нескольких лет не теряла надежды придумать грамотный способ монетизировать портал.

Успех пришел, когда команда Лазибной накопила уникальную экспертизу. Никто до них не рассматривал старшее поколение как целевую аудиторию, не знал их потребности.

За счет этой экспертизы (опросов, обратной связи) к Лазибной стали обращаться компании, которые хотели разрабатывать образовательные программы для людей третьего возраста.

- Не давя на жалость, а с помощью аналитики мы показываем ценность человека зрелого возраста для компании. Когда бизнес видит реальные цифры, он понимает, в каких областях его программы могут быстрее отбиваться, чем конкретно может быть полезен его фирме пожилой кандидат, - объясняет Анастасия свою стратегию.

Пример: один сотовых операторов России на основе регулярной аналитики от «Бабы-Деды» запустил программу по привлечению соискателей старше 50 лет.

О вложениях

Предприниматель не верит в сказки о том, что за 0 рублей и 0 копеек можно построить успешную бизнес-империю. Поэтому началось все с того, что у нее появились деньги на стартап. Первоначальным капиталом выступил финансовый «парашют» от крупного южноафриканского медийного холдинга, в котором она работала. После того как иностранная компания закрыла свой офис в России, Лазибная инвестировала доставшиеся ей акции в разработку своего портала.

На сумму в 5 миллионов рублей девушка вполне могла бы купить квартиру или составить гардероб из последних коллекций подиумных кутюрье. Но Настя решительно предпочла пренебречь шубами и жилплощадью, продвигая свое дело и экономя на всем, на чем только было можно.

Разработку сайта она доверила компании из Санкт-Петербурга, потому что столичные специалисты заломили слишком высокую цену. А дизайн Настя нарисовала сама в блокноте, когда ехала в поезде Москва - Санкт-Петербург.

На стационарном офисе бизнес-леди экономит до сих пор. Сначала на него не было денег, а когда средства появились, нужда в помещении отпала, потому что время, потраченное ее сотрудниками на дорогу, - тоже деньги, которые можно пустить в дело. Поэтому весь ее штат работает из дома, удаленно.

Кстати, несмотря на тяжелые времена в начале пути, когда сайт не приносил прибыли, сотрудники Лазибной все равно получали зарплату.

- Волонтеры - это краткосрочная история. Работать ради идеи ненормально. На это может пойти только сумасшедший лидер, как я. Поэтому всегда, начиная свое дело, думайте о том, чем вы будете кормить свою команду и себя в первое время, - советует Анастасия.

Первая прибыль

Сейчас Лазибная уже не вкладывает деньги в проект, она тратит их на его развитие. Но прежде, чем она стала отбивать затраты, прошло 4,5 года.

Все, чем занимается Анастасия, основано на социальном предпринимательстве. Ее проекты помогают развивать хорошую идею, формируют рынок для людей старшего возраста, но не являются бизнесом в привычном понимании.

В 2014 году Лазибная запустила дополнительный проект «Подиум зрелой красоты». Уже под первый фэшн-показ с непрофессиональными моделями «50+» нашлись спонсоры. Сегодня «Подиум зрелой красоты» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани. В ближайшее время предприниматель хочет сделать под него социальную франшизу, чтобы передавать технологию организации в другие города.

О команде

На старте в команде Лазибной было всего два человека. Спустя восемь лет штат разросся до семи. Все - женщины. Гендерный состав - не прихоть руководителя. Так получилось. Каждый из сотрудников - проверенный в бою товарищ, на которого можно положиться. При этом Лазибная предпочитает не дружить с коллегами, разграничивая личное и профессиональное пространство.

Цель достигнута

Анастасия Лазибная - не миллионер. И шесть нулей на банковском счете - не предел ее мечтаний. Она хочет быть человеком, который чувствует уважение других людей. Ее проекты - локальны. Поэтому, возможно, как и любым другим российским социальным начинаниям, им не хватает масштаба.

У этой девушки нет дорогой шубы и дорогого авто. Зато есть проект, который помог ей найти себя. Лазибная - эксперт на рынке, которого восемь лет назад еще не было. В 2011-м никто и не думал, что отрасль сервиса и услуг для людей старшего возраста может стать бизнесом, в который имеет смысл вкладываться.

Анастасия мечтает о том, чтобы грамотные инвесторы поверили в социальный эффект ее дела и в то, что инвестиции в такие проекты могут приносить прибыль.

Как создать подобный проект сегодня

С 2019 года по всем регионам России открываются центры «Мой бизнес» - просто говоря, это служба поддержки для будущих и действующих предпринимателей. Центры работают по принципу МФЦ - в режиме «единого окна». Сегодня открыто 48 таких центров (их адреса и телефоны можно посмотреть в нашем разделе). Центры «Мой бизнес» - это важная часть общей инфраструктуры нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это то место, куда предприниматель может прийти за любой бизнес-консультацией и получением поддержки: консультационной, образовательной, финансовой, имущественной.

Мер господдержки в России теперь очень много. И предприниматели уже активно подают заявки на их получение. Недавно в московском Департаменте предпринимательства и инновационного развития подсчитали, что федеральных и региональных мер господдержки (малого и среднего бизнеса, промышленности, инновационных стартапов, инвесткомпаний... - в общем, всех категорий получателей) - ровно 234... Субсидии на оборудование, на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, субсидии на франшизы (государство субсидирует затраты в пределах 1 миллиона рублей), субсидии на экспорт, на сертификацию, на патентование, на транспортивку и так далее… Действует большое количество грантовых программ. Кому-то эксперты центров «Мой бизнес» помогли открыть ИП, кому-то - подобрать помещение под офис, магазин, склад. Кому-то - вывести проект на рынок ценных бумаг, начать работу на зарубежных рынках.

А еще - все процедуры получения господдержки теперь максимально упрощены. Это и минимальный срок рассмотрения заявки от малого и среднего бизнеса, и минимальный набор требуемых государством документов.

- В рамках нацпроекта мы выделили социальное предпринимательство в приоритетную часть и разработали для неё специальные меры поддержки, - пояснила заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина. - В центрах «Мой бизнес» есть отдельное направление по работе с социальным бизнесом. Специальные программы обучения, помощь в продвижении, в разработке бренда, широкий перечень консультаций. При этом мы очень гибко подходим к списку услуг для бизнеса. Наши эксперты могут встроить в работу центров «Мой бизнес» различные специфические потребности.

Насчет денег для старта и развития. Получить льготное кредитование у банка сегодня уже не проблема. Причем государственная гарантийная система позволяет часть рисков перенести на гарантийные фонды. Есть федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и есть региональные корпорации. 70% суммы обеспечения кредита фонд берет на себя. И это все при минимальном наборе документов.

Одно из развитых направлений центров - набор обучающих программ. Постоянно повышая свои знания и компетенции, легко оставаться в потоке постоянного развития.

Количество инструментов для успешного старта и развития своего бизнеса - исчерпывающее. Все в ваших руках, дамы и господа!