«Знахарь» приблизил конец «Сильной слабой женщины»

Канал «Россия 1» досрочно показал мелодраму «Сильная слабая женщина»: последние серии показывали по три в день, а не по две, как планировалось. Таким образом, сериал закончился уже 1-го, а не 4 октября. Причина такой спешки - чудовищно низкие рейтинги смотрения.

Так, лучший показатель у «Сильной слабой женщины» был в прошлый понедельник: первые две серии посмотрели 10,5% россиян, смотревших в это время телевизор (данные исследовательской компании Mediascope, аудитория 4+). В минувший понедельник цифра упала до 9%. Совсем плохо сериал смотрели в Москве: 6,4% (среди взрослой аудитории 18+).

«Киллером» мелодрамы стал сериал «Знахарь» на Первом канале с Даниилом Страховым в главной роли. На прошлой неделе этому проекту отдали предпочтение 23% российских телезрителей, смотревших телевизор. Более того, история по потерявшего память врача «Знахарь» стал самой популярной телепрограммой страны на прошлой неделе, причем все последующие серии имели все более высокий рейтинг.

История по потерявшего память врача «Знахарь» стал самой популярной телепрограммой страны на прошлой неделе

«Сильная слабая женщина» - это классическая недорогая мелодрама с типичным сюжетом про страдания молодой женщины из провинции с хэппиэндом в финале. Долгое время считалось, что это беспроигрышный вариант, который обожает возрастная аудитория ведущих федеральных каналов. Но, по-видимому, зрители стали уставать от однообразных сценариев и неизбежно примитивной актерской игры. Первый канал сориентировался быстрее: с начала сезона там явно избегают набивших оскомину мелодрам в пользу других жанров, часто даже с элементами комедии — как, например, «Галка и Гамаюн» и «Дипломат». Как правило, это также вторичные, рассчитанные на не слишком требовательного зрителя проекты, но на фоне выжженной мелодрамами телепустыни даже они кажутся телеаудитории глотком чистого воздуха.

Вместо «Сильной слабой женщины» в среду и четверг на «России 1» показывают сериал «Блудный сын» с Андреем Соколовым в главной роли. Это тоже мелодрама, но в центре повествования наконец-то не бедная девушка из провинции, а взрослый мужчина и его сын.