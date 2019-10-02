Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать

Неожиданно вспыхнул конфликт в столичном онкоцентре, где решили уволиться сразу несколько специалистов - они записали видеообращение об условиях работы и зарплатах. А как же больные? Ситуация настолько неоднозначная, что мы решили подготовить «Вопрос дня» на тему: «Не пора ли лечить нашу медицину?»

- В принципе, неплохо было бы ее полечить, - считает доктор медицинских наук Олег Зайцев. - Хватит ее уже травмировать.

А у нас здесь все время идут какие-то революции.

Да, реформы нужны, но - поступательные, и они не должны разрушать саму основу медицинской науки и практики.

Олег Зайцев, доктор медицинских наук: «Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать» 00:00 00:00

Наша отечественная медицина во все века отличалась тем, что ее достижения передавались от одного поколения врачей - другому. А хорошими докторами могут стать только те, кто знания, полученные в вузе, подкрепит практикой.

А для того, чтобы коллектив медиков действовал эффективно, нужно, чтобы врачи и медсестры проработали вместе лет 10 - 15. При «революционном подходе» так не получается.

- Если можно, Олег Семенович - об этом чуть подробнее...

- Вот неожиданно вдруг заговорили о том, что все научные медицинские школы «неинтересны», давайте, мол, переходить на стандартную медицину, и всех лечить по стандарту.

Дальше - новая инициатива: давайте перестроим так же, как на Западе, всю организацию здравоохранения.

Это все и есть - революционные способы, которые не приводят к улучшению, особенно - в ближайшей перспективе.

Гораздо более правильный - эволюционный способ развития, в том числе медицины.

Как в Британии. Что нужно, чтобы был красивый газон? Надо посадить травку и 200 лет подстригать.

- Я так понял, что вы за русскую медицину…

- Я за то, чтобы - повторюсь - была преемственность. А у нас в 90-е годы она была нарушена, эта преемственность. А сейчас все усугубляется еще и тем, что очень много быстрой реорганизации в медицине, за этим никто не успевает.

Много всяких предложений, зачастую - необдуманных, в том числе касающихся и денежного обеспечения.

Вместо того, чтобы поддержать и сохранить самое лучшее, - это все лучшее выбрасывается...

- На одной из Больших пресс-конференций Владимира Путина я - по совету «Комсомолки» и наших экспертов - рассказал президенту о том, как по всей России совершенно бездумно разрушили фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)...

- Я про это и говорю. И сейчас их восстанавливают. Их сейчас восстановить практически невозможно. Для этого нужно время, лет 15-20.

Разрушить легко, можно одним росчерком пера все запретить и ликвидировать, как, например, - учреждения психиатрии сейчас. Оставили две психиатрических больницы на всю Москву. Это что происходит? Потом выяснится, что, оказывается, помощь нужна. А клиники уже разогнали.

У них - в клиниках - были хорошо налаженные отношения, врачи – медсестры, они передавали опыт друг другу, они друг друга поддерживали, они понимали, что делают, у них был спаянный коллектив. А это надо заново создавать.

А это - многолетняя работа, в том числе - социальная, «селекционная» и так далее

- То есть, это - и система подготовки учеников. Я знаю, у вас их много...

- В том-то и дело, что немного. Если бы не было этого революционного напора, то было бы их больше и, может быть, было бы больше пользы, в том числе от моих знаний, - не только моим больным, но и - тем же ученикам тоже.

Сейчас я лекции читаю, какой-то курс мы организовали, делимся знаниями. Но для этого должна быть и любовь к знаниям, и передача этих знаний, а не только - «торговля».

- А когда вы выезжаете за рубеж, в том числе в страны бывшего СССР, чем, какими идеями и наработками с коллегами делитесь?

- Теми же знаниями, которые удалось мне накопить. И нашими представлениями, как вот у меня, - к примеру, по реабилитации больных после черепно-мозговой травмы. Они - эти наши знания, основанные на опыте - очень востребованы, все с интересом с этим знакомятся.

Так же - и по нейрореабилитации, таких наработок, как у нас, на Западе нет...

- Желаем вам дальнейших успехов.

- Спасибо. Взаимно.