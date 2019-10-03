2019-10-03T07:04:43+03:00
Политика

Владимир Путин: От качества этой работы зависит здоровье нации

Президент собрал повторное совещание по первичному звену здравоохранения
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент пообещал продолжить обсуждение этих проблем. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент пообещал продолжить обсуждение этих проблем. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Полтора месяца назад Владимир Путин провел совещание по модернизации первичного звена здравоохранения, закончившееся признанием неудовлетворительной всей работы в этом направлении. Президент поручил к октябрю выработать предложения по экстренным изменениям - увеличению финансирования региональных программ, совершенствованию системы оплаты труда медиков.

- Я подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан, ведь речь идет о ФАПах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, - открыл совещание Путин. - То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни. От эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: продолжительность жизни людей, демография, здоровье нации.

Президент пообещал продолжить обсуждение этих проблем в том числе на специально организованном до конца октября заседании Госсовета.

Во время доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой по повышению доли оклада медработников Путин заметил, что при этом не должны быть снижены другие доплаты.

- Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены квалификационные выплаты и другие доплаты, чтобы этого "фокуса" не произошло, - обратил он внимание.

- Мы это понимаем, считаю к 2020-21 годам надо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп медработников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой, - подтвердила Скворцова. - Пока это не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат.

Министр пообещала, что уже до 30 ноября регионы завершат анализ уровня зарплаты медработников, организации первичной помощи и региональной системы оплаты труда.

- Считаю необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре зарплаты не менее 55%, с учётом обеспечения зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента, - сказала Скворцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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