ВОЗ подтвердила: Мы стали пить вполовину меньше

Эксперты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали: антиалкогольная политика у нас в стране приносит свои результаты!

Сухой закон в России не действует, однако с 2003 года постепенно поднимались акцизы, введена минимальная розничная цена на водку и другие спиртные напитки, жестче контролируются производство и продажа горячительного, запрещена торговля алкоголем в ночное время. И, оказалось, это работает!

Как следует из доклада ВОЗ, употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента, то есть почти вполовину!

За последние 15 лет уменьшилось и количество смертей от последствий приема алкоголя: на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин.

Кажется, за это есть повод выпить...