2019-10-02T21:40:20+03:00
Общество

ВОЗ подтвердила: Мы стали пить вполовину меньше

И реже умирать от последствий алкоголя
Алина МАКЕЕВА
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Как следует из доклада ВОЗ, употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процентаКак следует из доклада ВОЗ, употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали: антиалкогольная политика у нас в стране приносит свои результаты!

Сухой закон в России не действует, однако с 2003 года постепенно поднимались акцизы, введена минимальная розничная цена на водку и другие спиртные напитки, жестче контролируются производство и продажа горячительного, запрещена торговля алкоголем в ночное время. И, оказалось, это работает!

Как следует из доклада ВОЗ, употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента, то есть почти вполовину!

За последние 15 лет уменьшилось и количество смертей от последствий приема алкоголя: на 39 процентов у мужчин и на 36 процентов среди женщин.

Кажется, за это есть повод выпить...

ИСТОЧНИК KP.RU

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