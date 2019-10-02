Сергей Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами. Последние два месяца он лечил больное колено

В столице Катара Дохе в среду, 2 октября, прошли соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин. Один из ведущих спортсменов в этом виде программы в мире - это россиянин Сергей Шубенков. И он выиграл серебряную медаль.

Шубенков в финальном забеге показал время 13,15 секунды. А победил же американец Грант Холлоуэй - 13,10 секунды. Третье место - за французом Паскаль Мартино-Лагард. Его время - 13,18 секунды.

Шубенков пропустил два месяца из-за травмы. В финале "Бриллиантовой лиги" Сергея Шубенкова на финише забега толкнул его прямой конкурент - Омар Маклеод. И по сути последние два месяца Сергей залечивал травму.

sergey.shubenkov Таки да, на днях мне пришлось столкнуться с неприятными и болезненными последствиями падения в Рабате, хотя до того восстановление шло вполне неплохо, так что этап БЛ в Стэнфорде я, к сожалению, пропускаю . Огромное спасибо #Nike, что отнеслись к ситуации с полным пониманием . So yeah, recently I ve faced some unpleasant and painful consequences of my falling in #RabatDL despite my overall good health, so I m unable to take part in Stanford DL race. Huge thanks to @nike for their patience and complete understanding

Однако ничто его не сломило - Шубенков выиграл четвертую подряд медаль на мировых первенствах. В коллекции Сергея - бронза ЧМ-2013, золото ЧМ-2015, серебро ЧМ-2017 и теперь еще одно серебро на ЧМ в Катаре.

Для сборной России это - третья награда на турнире. Ранее у нас были золотые медали у Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом и Марии Ласицкене в прыжках в высоту.