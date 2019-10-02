2019-10-02T23:37:44+03:00
Спорт

Сергей Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами. Последние два месяца он лечил больное колено

Российского бегуна опередил только американец Грант Холлоуэй
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сергей Шубенков.Сергей Шубенков.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В столице Катара Дохе в среду, 2 октября, прошли соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин. Один из ведущих спортсменов в этом виде программы в мире - это россиянин Сергей Шубенков. И он выиграл серебряную медаль.

Шубенков в финальном забеге показал время 13,15 секунды. А победил же американец Грант Холлоуэй - 13,10 секунды. Третье место - за французом Паскаль Мартино-Лагард. Его время - 13,18 секунды.

Шубенков пропустил два месяца из-за травмы. В финале "Бриллиантовой лиги" Сергея Шубенкова на финише забега толкнул его прямой конкурент - Омар Маклеод. И по сути последние два месяца Сергей залечивал травму.

sergey.shubenkovsergey.shubenkov
Таки да, на днях мне пришлось столкнуться с неприятными и болезненными последствиями падения в Рабате, хотя до того восстановление шло вполне неплохо, так что этап БЛ в Стэнфорде я, к сожалению, пропускаю . Огромное спасибо #Nike, что отнеслись к ситуации с полным пониманием . So yeah, recently I ve faced some unpleasant and painful consequences of my falling in #RabatDL despite my overall good health, so I m unable to take part in Stanford DL race. Huge thanks to @nike for their patience and complete understanding
3759 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако ничто его не сломило - Шубенков выиграл четвертую подряд медаль на мировых первенствах. В коллекции Сергея - бронза ЧМ-2013, золото ЧМ-2015, серебро ЧМ-2017 и теперь еще одно серебро на ЧМ в Катаре.

Для сборной России это - третья награда на турнире. Ранее у нас были золотые медали у Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом и Марии Ласицкене в прыжках в высоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Барселона - Интер 2 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол. Барселона - Интер 2 октября 2019, смотреть прямую онлайн-трансляцию группового этапа Лиги Чемпионов на стадионе Камп Ноу. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров
ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футбол, матч ЦСКА - Эспаньол 3 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Новости 24
"Не на тех напали": Захарова на конференции RT Media Talk прокомментировала ситуацию в протестном Гонконге
США вводят пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС
Сбежавший из цирка крокодил погиб под колесами грузовика на Ярославском шоссе
В Киеве митингующие требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера»
В Бундестаге призвали вернуть России в G8
В День объединения немцев депутат Бундестага призвал Берлин улучшить отношения с Москвой
"Это было бы разумно!" Трамп обещал "поладить" с Россией
"Любительница экстрима": В Нью-Йорке посетительница зоопарка забралась в вольер ко льву, чтобы подразнить его
Газ, новые школы и исследование вечной мерзлоты: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о приоритетных проектах Ямала
"Объявление в Твиттере было на русском языке": в Госдуме рассказали, почему подозревают американцев в скрытой агитации
На Украине призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ
Василий Пискарев: Экспертиза доказала, что "Немецкая волна" призывала выходить на несанкционированный митинг