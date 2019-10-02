Сергей Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами. Последние два месяца он лечил больное колено
В столице Катара Дохе в среду, 2 октября, прошли соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин. Один из ведущих спортсменов в этом виде программы в мире - это россиянин Сергей Шубенков. И он выиграл серебряную медаль.
Шубенков в финальном забеге показал время 13,15 секунды. А победил же американец Грант Холлоуэй - 13,10 секунды. Третье место - за французом Паскаль Мартино-Лагард. Его время - 13,18 секунды.
Шубенков пропустил два месяца из-за травмы. В финале "Бриллиантовой лиги" Сергея Шубенкова на финише забега толкнул его прямой конкурент - Омар Маклеод. И по сути последние два месяца Сергей залечивал травму.
Однако ничто его не сломило - Шубенков выиграл четвертую подряд медаль на мировых первенствах. В коллекции Сергея - бронза ЧМ-2013, золото ЧМ-2015, серебро ЧМ-2017 и теперь еще одно серебро на ЧМ в Катаре.
Для сборной России это - третья награда на турнире. Ранее у нас были золотые медали у Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом и Марии Ласицкене в прыжках в высоту.
ИСТОЧНИК KP.RU