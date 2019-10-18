2019-10-30T20:14:43+03:00
Общество

Потомки философа Франка познакомились благодаря волонтерскому проекту

Саратовские историки запустили проект о жизни ученого и первые в стране увековечили его имя на фасаде семейного особняка
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В открытии мемориальной доски на семейном особняке приняли участие потомки Франка Фото: domfranka.ruВ открытии мемориальной доски на семейном особняке приняли участие потомки Франка Фото: domfranka.ru
Изменить размер текста:

В 1906 году старшая дочь саратовского помещика Сергея Ивановича Барцева, Татьяна, отправилась в Петербург «обучаться на Высших вечерних курсах Стоюниной». Философию преподавал к тому времени уже имевший известность и ряд публикаций, высоко оцененных научным сообществом, Семен Франк.

Однажды девушка решилась отправить преподавателю письмо, в котором попросила разъяснить некоторые философские суждения ученого. Но спустя некоторое время пучила свое же письмо обратно. На конверте было написано: «У меня нет времени разбирать ваши иероглифы, если хотите задать вопрос, задайте его устно».

Супруги Франк во время свадебного путешествия 1908 год Фото: domfranka.ru

Супруги Франк во время свадебного путешествия 1908 год Фото: domfranka.ru

Спустя два года она стала его женой. Разница в возрасте в десять лет (на момент знакомства Татьяне было 20, а ее преподавателю 30 лет) оказалась самой малой из сложностей, с которыми семье пришлось столкнуться. С приходом большевиков семью Франков с тремя детьми «попросили» освободить особняк Барцевых. Сначала ученый, спасая родных от голода, скитался по немецким колониям Саратовской губернии, а в 1922 году на пароходе Франки навсегда покинули Россию.

Особняк Барцевых расположен на пересечении улиц Советская и Радищева в Саратове. О том, что именно в этом доме когда-то жил философ, знали долгое время по большей части только те, кто увлекался краеведением или изучал биографию Франка.

Проект собрал потомков философа, некоторые из них впервые встретились друг с другом Фото: domfranka.ru

Проект собрал потомков философа, некоторые из них впервые встретились друг с другом Фото: domfranka.ru

Чтобы познакомить широкую общественность с наследием ученого и историей его жизни, волонтеры из Саратовского регионального движения содействия развитию гражданского общества «Жить здесь!» запустили проект «Дом Франка». В 2018 году с помощью средств президентского гранта они разместили на фасаде особняка философа мемориальную доску. Из всех городов проживания семьи ученого, среди которых Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, только в Саратове пока увековечили таким образом имя Семена Людвиговича Франка.

Волонтеры регулярно водят бесплатные экскурсии по франковским местам Саратова, организуют лекции, а также создают полноценный интернет-портал о жизни ученого.

Организаторы проекта водят бесплатные экскурсии по франковским местам Фото: domfranka.ru

Организаторы проекта водят бесплатные экскурсии по франковским местам Фото: domfranka.ru

Проект получил поддержку многочисленных потомков Франка, проживающих в России, Канаде, США, Великобритании, Германии. В рамках Дней Франка в Саратове 25 потомков философа приехали в город, где венчались и жили Семен Людвигович и Татьяна Сергеевна. Некоторые из потомков философа впервые увидели друг друга.

- Ранней и яркой осенью 2010 года я впервые поехал в Саратов, в поиске каких-либо следов моей бабушки. Весь бурный двадцатый век отделял тот день от города ее детства. Когда я узнал, что в бабушкином доме открыли кафе, я, честно говоря, слегка расстроился. Но сомнения испарились в первые же секунды после того, как я зашел внутрь ... и оказался дома. Приезжего потомка бывших обитателей встретили как своего. Не обошлось и без водки да свиных ушей. Выпили за прошлое и за будущее , – сказал внук Семена Франка Николай, который живет в Берлине и был инициатором сбора потомков Франка в Саратов.

Потомки подарили организаторам проекта очки ученого, без которых невозможно представить образ Франка Фото: domfranka.ru

Потомки подарили организаторам проекта очки ученого, без которых невозможно представить образ Франка Фото: domfranka.ru

Еще один внук ученого, Питер Скорер от лица всех потомков подарил Саратову самый знаменитый аксессуар Франка, без которого невозможно представить его образ – очки философа. Теперь они являются частью экспозиции в Доме Франка.

- Хочу поблагодарить команду проекта и всех саратовцев за интерес к истории нашей семьи, за стремлении помнить и познавать, - сказал на церемонии открытия мемориальной доски Питер Скорер. Автором концепции доски, кстати, стал еще один внук философа – Павел Франк.

Семен Франк считается одним из основателей гуманитарного образования в Саратове, он совмещал должности профессора Саратовского университета и преподавателя учительской семинарии в поселке Ровное, где жила семья после того, как особняк национализировали. Потому особый интерес к проекту «Дом Франка» проявляет научное сообщество. В Саратов приезжают исследователи творчества ученого, преподаватели философии из Москвы, Полтавы, Екатеринбурга.

Участниками экскурсий и туристических маршрутов по местам Франка становятся студенты университета, где когда-то преподавал Франк, и десятки жителей Саратова. Только в Дни Франка в Саратове мероприятия организаторов проекта посетили свыше 600 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анастасия Кафланова, «Фонд борьбы с лейкемией»: «В праздники люди не перестают болеть»
Директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова рассказала, почему надо как можно чаще произносить слово «рак» и как справляются благотворительные организации с «новогодним затишьем»
Выбирать жизнь: люди, выздоровевшие от рака крови, написали письма самим себе
Когда поставлен страшный диагноз — кажется, что жизнь закончилась, ты бессилен перед болезнью. Когда же тяжелый путь лечения успешно пройден, ты оглядываешься назад и понимаешь — все получилось, а жизнь только начинается
“Жить по зову сердца и по совести”: В Москве наградили людей рабочих профессий, которые спасают жизни и помогают другим
Одни совершают подвиг каждый день - воспитывают приемных детей, защищают природу, сдают кровь… Другие - пришли на выручку тогда, когда это было необходимо
Новости 24
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Тегеран вылетели эксперты минобороны Украины для расследования обстоятельств крушения самолета
Люка Бессона оштрафовали «из-за дискриминации» помощницы
На церемонии «Оскар» второй год подряд не будет ведущего
Трамп попросил НАТО усилить влияние альянса на Ближнем Востоке
В «зеленой зоне» в Багдаде упали две ракеты
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из «королевской семьи» и желании устроиться на работу
Reuters: Разведслужбы назвали причину крушения самолета под Тегераном
Премьер-министр Канады заявил о готовности помогать в расследовании причин крушения самолета в Иране
Власти Дании выводят своих военных из Ирака
Выпустили альбом Дэвида Боуи с ранее неизданной версией культовой песни «The Man Who Sold the World»
«Тонкий троллинг»: президент Эстонии вернула подаренное российским посольством крымское вино
В аэропорт Борисполь граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе
Евро впервые с января 2018 года упал ниже 68 рублей