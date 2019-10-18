Потомки философа Франка познакомились благодаря волонтерскому проекту

В 1906 году старшая дочь саратовского помещика Сергея Ивановича Барцева, Татьяна, отправилась в Петербург «обучаться на Высших вечерних курсах Стоюниной». Философию преподавал к тому времени уже имевший известность и ряд публикаций, высоко оцененных научным сообществом, Семен Франк.

Однажды девушка решилась отправить преподавателю письмо, в котором попросила разъяснить некоторые философские суждения ученого. Но спустя некоторое время пучила свое же письмо обратно. На конверте было написано: «У меня нет времени разбирать ваши иероглифы, если хотите задать вопрос, задайте его устно».

Супруги Франк во время свадебного путешествия 1908 год Фото: domfranka.ru

Спустя два года она стала его женой. Разница в возрасте в десять лет (на момент знакомства Татьяне было 20, а ее преподавателю 30 лет) оказалась самой малой из сложностей, с которыми семье пришлось столкнуться. С приходом большевиков семью Франков с тремя детьми «попросили» освободить особняк Барцевых. Сначала ученый, спасая родных от голода, скитался по немецким колониям Саратовской губернии, а в 1922 году на пароходе Франки навсегда покинули Россию.

Особняк Барцевых расположен на пересечении улиц Советская и Радищева в Саратове. О том, что именно в этом доме когда-то жил философ, знали долгое время по большей части только те, кто увлекался краеведением или изучал биографию Франка.

Проект собрал потомков философа, некоторые из них впервые встретились друг с другом Фото: domfranka.ru

Чтобы познакомить широкую общественность с наследием ученого и историей его жизни, волонтеры из Саратовского регионального движения содействия развитию гражданского общества «Жить здесь!» запустили проект «Дом Франка». В 2018 году с помощью средств президентского гранта они разместили на фасаде особняка философа мемориальную доску. Из всех городов проживания семьи ученого, среди которых Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, только в Саратове пока увековечили таким образом имя Семена Людвиговича Франка.

Волонтеры регулярно водят бесплатные экскурсии по франковским местам Саратова, организуют лекции, а также создают полноценный интернет-портал о жизни ученого.

Организаторы проекта водят бесплатные экскурсии по франковским местам Фото: domfranka.ru

Проект получил поддержку многочисленных потомков Франка, проживающих в России, Канаде, США, Великобритании, Германии. В рамках Дней Франка в Саратове 25 потомков философа приехали в город, где венчались и жили Семен Людвигович и Татьяна Сергеевна. Некоторые из потомков философа впервые увидели друг друга.

- Ранней и яркой осенью 2010 года я впервые поехал в Саратов, в поиске каких-либо следов моей бабушки. Весь бурный двадцатый век отделял тот день от города ее детства. Когда я узнал, что в бабушкином доме открыли кафе, я, честно говоря, слегка расстроился. Но сомнения испарились в первые же секунды после того, как я зашел внутрь ... и оказался дома. Приезжего потомка бывших обитателей встретили как своего. Не обошлось и без водки да свиных ушей. Выпили за прошлое и за будущее , – сказал внук Семена Франка Николай, который живет в Берлине и был инициатором сбора потомков Франка в Саратов.

Потомки подарили организаторам проекта очки ученого, без которых невозможно представить образ Франка Фото: domfranka.ru

Еще один внук ученого, Питер Скорер от лица всех потомков подарил Саратову самый знаменитый аксессуар Франка, без которого невозможно представить его образ – очки философа. Теперь они являются частью экспозиции в Доме Франка.

- Хочу поблагодарить команду проекта и всех саратовцев за интерес к истории нашей семьи, за стремлении помнить и познавать, - сказал на церемонии открытия мемориальной доски Питер Скорер. Автором концепции доски, кстати, стал еще один внук философа – Павел Франк.

Семен Франк считается одним из основателей гуманитарного образования в Саратове, он совмещал должности профессора Саратовского университета и преподавателя учительской семинарии в поселке Ровное, где жила семья после того, как особняк национализировали. Потому особый интерес к проекту «Дом Франка» проявляет научное сообщество. В Саратов приезжают исследователи творчества ученого, преподаватели философии из Москвы, Полтавы, Екатеринбурга.

Участниками экскурсий и туристических маршрутов по местам Франка становятся студенты университета, где когда-то преподавал Франк, и десятки жителей Саратова. Только в Дни Франка в Саратове мероприятия организаторов проекта посетили свыше 600 человек.