Развитие туризма: время больших ожиданий

За ближайшие 15 лет оборот в турбизнесе должен вырасти с 3,1 трлн до 16,3 трлн руб., число внутренних туристических поездок на одного жителя страны - более чем вдвое. Развитию отрасли помогут не только инвестиции, но и нормативное регулирование. Есть много устаревших правил, которые сдерживают развитие отрасли.

Самое время вспомнить про регуляторную гильотину - эту «машину» тоже конструирует Минэк. Однако все сразу отсекать - не выход. Сейчас в ведомстве как раз собирают экспертные мнения в каждой отрасли: что отсекать, а что лучше не трогать.

- Прежде чем отменять регулирующую норму, нужно оценить последствия, - предупреждает руководитель Правовой комиссии Российского союза туриндустрии, бизнес-омбудсмен в сфере туризма Георгий Мохов.

Вот хотя бы детский туризм. После нескольких тяжелых аварий, в которых пострадали дети, государство ввело жесткое требование: все кресла в транспортных средствах, предназначенных для перевозки несовершеннолетних, должны быть оборудованы ремнями безопасности.

- Бизнесу это, конечно, лишние хлопоты, - говорит Мохов, - не исключаю, что будут желающие отменить это требование, но давайте помнить старое правило: инструкции пишутся чьими-то жизнями.

И вместе с тем есть немало норм, которые, в отличие от ремней безопасности в транспорте, следовало бы отменить. Например.

- Если компанию исключили из реестра туроператоров, то независимо от того, по какой причине это сделали, чтобы снова войти в реестр, им нужно менять директора и главного бухгалтера и вновь страховаться на 50 млн рублей, - рассказывает Мохов. - В результате этой дисквалификации за 2 минувших года 80% директоров всех операторских компаний, исключенных из реестра, пришлось менять. А ведь исключение из реестра далеко не всегда происходит из-за нарушений. У страховой компании лицензию отозвали, надо страховаться у другой компании - исключаешься на время из реестра. Кто-то не вовремя подал документы, пропустил сроки отчетности или решил по каким-то причинам приостановить бизнес. Компания из реестра выходит, потом через полгода восстанавливается, но директора уже надо менять - таков закон. Причем это никак не препятствует настоящим мошенникам поставить подставного директора - это дело 5 минут, а добросовестным предприятиям доставляет множество хлопот.

Но гораздо больше проблем связано с экологическим туризмом.

Севастополь. Отдыхающие на городском пляже.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Тут регулирование надо менять в корне, - говорит Мохов. - Все наше законодательство об особо охраняемых природных территориях, равно как и регулирование деятельности разнообразных государственных природных парков, ставит целью сохранение объектов природного наследия и уникальных экосистем, но не развитие туризма. Поэтому у нас нет нормативных предпосылок для создания туристской инфраструктуры на этих территориях. Чтобы полноценно развивать туризм на природных территориях, надо менять законодательство. Вводить понятия и цели экологического туризма, облегчать доступ бизнеса, менять порядок аренды земель. В АСИ разработали дорожную карту для снятия барьеров в сфере экотуризма, в целях реализации задач национального проекта «Экология» и в МЭР создается отраслевая рабочая группа. Целый набор нормативов будет изменяться, совершенствоваться, это большая плановая работа.

С октября начнет действовать так называемый закон Хованской.

- Он запрещает оказание гостиничных услуг в многоквартирных жилых домах, - напомнил Мохов. - Это в первую очередь касается создания хостелов. При этом квартиры, сдающиеся внаем, под него не подпадают. Но при этом закон затрагивает огромное число курортных мини-гостиниц, размещенных в частных домах, и разъяснений о правоприменении пока нет. Для того чтобы более детально прописать правовой статус квартир, которые сдают туристам в краткосрочную аренду, планируется принятие закона о туристическом жилье.

Что касается индустрии HoReCa, которая во многом связана с туриндустрией, то в разработке у Минэка находится «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские». Это альтернатива СанПиНам. «Белые книги» должны полностью заменить все действующие правила и нормы для общепита. В основе правил, прописанных в «книге», - техрегламент Таможенного союза по безопасности пищевой продукции. Морально устаревшие требования будут отменены в рамках регуляторной гильотины и не должны войти в «Белую книгу». В августе текущего года Минэкономразвития РФ представило демоверсию документа на широкое общественное обсуждение с экспертами рынка и рестораторами. В данный момент «Белая книга» находится в стадии доработки с учетом высказанных пожеланий со стороны Роспотребнадзора и бизнеса.

Севастополь. Экскурсанты осматривают достопримечательности.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Как Минэкономразвития готово поддержать туриндустрию:

- Планируется льготное кредитование под 3 - 5% для строительства гостиниц и обновление номерного фонда.

- С 2021 г. для привлечения иностранных туристов планируется использовать электронные визы. Они будут выдаваться в течение 72 часов.

- Для гостиниц обсуждается снижение ставки НДС с 20% до 10%. Предполагается, что это приведет к снижению стоимости туров.

- Туроператоры будут получать субсидии за продажу путевок по ключевым туристическим направлениям в межсезонье.

- Разработка «Белой книги индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские» позволит отменить устаревшие нормы СанПиНа, до сих пор регулировавшие целую отрасль; сокращение количества «необоснованно завышенных» требований упростит ведение бизнеса и будет способствовать открытию новых кафе, ресторанов и кондитерских.

- Сфера туризма с 2019 года утверждена приказом Минэко как приоритетная. Это значит, что для компаний, относящихся к приоритетной отрасли, начали действовать дифференцированные льготные ставки. Предприниматели сферы туризма могут воспользоваться ими, обратившись в микрофинансовые организации своего региона за микрозаймами.