Директор Росгвардии Золотов инспектирует подразделения на Камчатке

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов совершил рабочую поездку в г. Петропавловск-Камчатский, в рамках которой оценил состояние организации служебно-боевой деятельности и условия службы военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Камчатскому краю.

- Впервые в современной истории войск правопорядка мы проводим рабочую поездку по Камчатскому краю, в рамках которой знакомимся с организацией деятельности подразделений Росгвардии, обеспечивающих безопасность на восточных рубежах нашей страны. Подразделения Управления Росгвардии по Камчатскому краю ежедневно доказывают свой профессионализм и эффективность в решении задач по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе», - подчеркнул Золотов в ходе рабочего совещания с личным составом.

Главнокомандующий отметил, что с учетом специфики региона Управление Росгвардии по Камчатскому краю занимает одну из ведущих позиций в решении задач по борьбе с незаконной добычей биологических ресурсов, обеспечивают системную профилактику браконьерства и нанесения экологического вреда.

Золотову на месте доложили, что в текущем году выявленный ущерб от незаконных действий по добыче биоресурсов составил более 200 миллионов рублей. А по результатам операции "Путина-2019" изъято: рыб лососевых видов – 36817,84 кг.; икры рыб лососевых видов – 3157 кг.; краба – 662 кг., 60 катеров и лодок. При этом у браконьеров изъято свыше 900 единиц оружия и более 7,5 тысяч боеприпасов.

- Важное место здесь отводится нарядам вневедомственной охраны, задействованным в системе единой дислокации. При их непосредственном участии удается эффективно осуществлять профилактику имущественных преступлений, вследствие чего с начала нынешнего года количество совершенных в регионе квартирных краж и грабежей снизилось в среднем на четверть, - отметил с удовлетворением Виктор Золотов.

Кстати, это лишь часть видимой работы, которую выполняет коллектив Управления Росгвардии по Камчатскому краю. Глава ведомства наградил особо отличившихся сотрудников медалями "За проявленную доблесть", "За заслуги в укреплении правопорядка", "За заслуги в труде", а также нагрудным знаком "За отличие в службе". На церемонии присутствовали командующий Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Лиманов, руководители силовых структур региона, представители Камчатской епархии.

Главнокомандующий выразил слова признательности за слаженную и плодотворную работу губернатору Камчатского края, а также коллегам из различных силовых структур.