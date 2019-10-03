2019-10-03T11:38:11+03:00
Общество

В Ялте открылся V съезд русистов Республики Крым

V съезд русистов Республики Крым собрал в Ялте более 150 учителей русского языка и литературы, представителей крымской науки, крупнейших российских университетов и издателей учебной литературы
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Организаторами мероприятия, ставшего уже традиционным для всей педагогической общественности полуострова, выступают Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИППО) при поддержке Общественной палаты РК.

Глава Республики Сергей Аксёнов направил участникам и организаторам конференции приветствие, в котором высоко оценил значимость съезда: «Русский язык – одна из важнейших основ нашей идентичности и цивилизации, средство межнационального общения и единения общества. Как и русская культура, он открыт всему новому, динамично развивается и обогащается. В то же время он требует от нас уважения и бережного обращения, сохранения чистоты речи. Наша задача – не только сохранить, но и приумножить это богатство. И роль учителя в этом процессе является ключевой».

Он напомнил, что в этом году крымские школьники впервые сдавали ЕГЭ. «В республике шесть стобалльников по русскому языку. Это неплохой стартовый результат. Но нам есть к чему стремиться – необходимо повышать планку достижений, прикладывать максимум усилий, чтобы наши дети в совершенстве владели родным языком, любили литературу, уважали отечественную историю и традиции», - отметил Аксёнов.

На торжественном открытии съезда выступила вице-президент по издательской деятельности Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова. Она напомнила о важной миссии, которую выполняют педагоги русского языка и литературы в современном обществе. «Учителя-словесники воспитывают в детях любовь к русскому слову, формируют ценностные ориентиры, учат понимать величайшие литературные произведения классиков, - заявила Виктория Копылова. - Педагоги, работающие на полуострове, вносят существенный вклад в воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны, исторических и национально-культурных традиций».

По ее словам, Группа компаний «Просвещение» традиционно уделяет особое внимание взаимодействию с педагогами-русистами, созданию для них и их учащихся новых продуктов и сервисов. «Среди регионов России, с которыми мы сотрудничаем, Республика Крым и город-герой Севастополь занимают особое место», - указала Виктория Копылова.

Открывая пленарное заседание, министр образования республики Наталья Гончарова призвала участников конференции больше внимания уделять вопросу повышения квалификации учителей-русистов и преподаванию русского в начальной школе.

Руководитель Экспертного совета «Просвещения», д.э.н., профессор Александр Данилов напомнил, что в сотрудничестве с русистами Крыма «Просвещение» ведет успешную работу над созданием и внедрением в учебный процесс комплекта по русскому языку под редакцией ректора КРИППО Александра Рудякова.

Он обратил внимание на общественную значимость изучения русского языка, русской литературы и российской истории, которые выступают важнейшим фактором самоидентификации личности. «В этой связи особую важность приобретает участие учителей Крыма в международном конкурсе методических разработок «Уроки Победы», который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - отметил Александр Данилов.

В рамках двухдневного съезда русистов запланировано проведение нескольких круглых столов, участникам которых предстоит обсудить итоги первого ЕГЭ по русскому языку в Крыму, роль профессиональных объединений в развитии творческого потенциала и педагогического мастерства учителя, повышение уровня читательской грамотности учащихся, развитие и функционирование электронных ресурсов в сфере преподавания русского языка и литературы и многие другие актуальные вопросы.

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