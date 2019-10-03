2019-10-03T12:34:01+03:00
Происшествия

В Жуковском экстренно сел самолет МС-21-300: Не сработал датчик, но шасси открылись

В аэропорте рассказали, что посадка не была аварийной
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Подмосковье продолжают испытывать самолет МС-21-300. Это перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Малейшая неисправность, которая возникла во время испытательного полета 3 октября, вызвала панику в СМИ. Однако, по данным "Комсомольской правды", самолет успешно приземлился в аэропорте "Жуковский".

- Не сработал датчик шасси, но сами шасси открылись и самолет приземлился в 11.45, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Жуковский".

В аэропорте добавили, что посадка не была аварийной.

Стоит отметить, что испытания самолета МС-21-300 ежедневно проходят на аэродроме ЛИИ им. Громова. И 3 октября самолет вылетел на планово-испытательный полет около 8.00.

- На борту находились только члены экипажа. По нашим данным, три человека. Никто из них не пострадал, - сказали в "Жуковском".

Покраска самолета МС-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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