В Жуковском экстренно сел самолет МС-21-300: Не сработал датчик, но шасси открылись
В Подмосковье продолжают испытывать самолет МС-21-300. Это перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Малейшая неисправность, которая возникла во время испытательного полета 3 октября, вызвала панику в СМИ. Однако, по данным "Комсомольской правды", самолет успешно приземлился в аэропорте "Жуковский".
- Не сработал датчик шасси, но сами шасси открылись и самолет приземлился в 11.45, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Жуковский".
В аэропорте добавили, что посадка не была аварийной.
Стоит отметить, что испытания самолета МС-21-300 ежедневно проходят на аэродроме ЛИИ им. Громова. И 3 октября самолет вылетел на планово-испытательный полет около 8.00.
- На борту находились только члены экипажа. По нашим данным, три человека. Никто из них не пострадал, - сказали в "Жуковском".
Покраска самолета МС-21.
В ТЕМУ
Пять фактов о новом магистральном лайнере МС -21, испытания которого начались в Иркутске
Сравниваем новый российский самолет и зарубежных конкурентов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU