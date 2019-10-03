Мужчина узнал голос новорожденного сына, которого несла по улице похитительница

В Кемерово задержана женщина, которая пыталась похитить новорожденного мальчика.

- Мужчина пришел в роддом, чтобы навестить супругу и сына. В этот момент выяснилось, что ребенок пропал. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку. Мужчина догнал ее, забрал сына и вернул его в роддом. Тем временем злоумышленница скрылась. Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что похищенного младенца уже вернул в медучреждение его отец, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Говорят, что мужчина узнал голос новорожденного сына в руках похитительницы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемую на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого. Она успела сесть на междугородний автобус в Кемерово.

- Следователями СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ, - отметила Ирина Волк.

Похитительнице грозит до 15 лет лишения свободы.