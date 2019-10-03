Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха

1. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Для чего: на основе ЭЛН выплачивается пособие по временной нетрудоспособности (больничные). Кроме того, такой документ (в данном случае - в электронном виде) служит основанием для оформления отпуска по беременности и родам для будущих мам. А также ЭЛН могут получить папа, мама или другой член семьи при необходимости ухода за ребенком в случае его болезни.

Какие преимущества: беременные женщины и другие получатели ЭЛН освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением листка нетрудоспособности. Минимизируются ошибки при оформлении больничного. ЭЛН нельзя испортить или потерять. Удобно и работодателям, которые экономят ресурсы: для организаций процедура оформления выплат по листкам нетрудоспособности становится более быстрой, экономной, экономически эффективной.

Как это работает: сначала лечащий врач предлагает вам подписать согласие на оформление ЭЛН. Затем доктор открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у Фонда социального страхования РФ номер для формирования ЭЛН. Получив необходимую информацию (буквально за считаные секунды), врач, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма, беременность и роды и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента (будущей мамы), название медицинской организации вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

Закрытие электронного больничного осуществляется также врачом при осмотре пациента. Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонный звонок, сообщение по электронной почте.

Сведения о номере оформленного ЭЛН пациенту сообщает доктор, также может быть выдан бумажный квиток с номером.

2. Социальный навигатор.

Для чего: по сути, это настоящая, систематизированная электронная энциклопедия-путеводитель по социальным льготам и мерам поддержки в разных жизненных ситуациях. Разработчик социального навигатора - Фонд социального страхования (ФСС РФ). Соответственно можно получить самую достоверную и полную информацию о социальных благах, которые предоставляет ФСС. Для будущих родителей и семей с детьми будут наиболее актуальны данные обо всех видах пособий по материнству из средств Фонда (декретные, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и другие).

В социальный навигатор встроены в том числе умные калькуляторы. Они позволяют посчитать размер того или иного пособия для конкретного человека, введя необходимые данные (размер заработка, стаж и т. д.). Благодаря этой функции также можно проверить, верно ли рассчитаны уже поступившие выплаты. Если возникают вопросы, разногласия с работодателем, можно сразу написать электронное сообщение в Фонд - для этого в социальном навигаторе есть специальный раздел.

Какие преимущества: полнота, достоверность информации, удобство ее получения, возможность проверки и контроля за назначением выплат. Также сейчас ведется работа над включением в сервис единых данных по социально значимым объектам: органам соцзащиты, отделениям Фонда социального страхования, аптекам, протезно-ортопедическим предприятиям и т. д. Скоро с помощью социального навигатора можно будет узнать, где находится ближайший социальный объект, как до него добраться, как позвонить/написать и в целом посмотреть подробную информацию об объекте.

Как это работает: социальный навигатор - бесплатное мобильное приложение. Его можно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 4.4 и выше. В приложении две части. Одна - открытая, не требующая авторизации. Здесь можно почитать подробную информацию о социальных услугах, опробовать калькуляторы, не привязанные к определенным данным пользователя, посмотреть, какие выплаты полагаются, посчитать размеры пособий, которые могут выплачиваться в той или иной жизненной ситуации.

Вторая часть - закрытая. Она становится доступна после авторизации, которая происходит через единую систему авторизации и идентификации портала госуслуг. В закрытой части пользователь может увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения в Фонд.

3. Электронный талон РЖД для поездки в санаторий с ребенком-инвалидом.

Для чего: по этому талону оформляются бесплатные проездные документы на поезда дальнего следования для поездки на санаторно-курортное лечение и обратно. Из числа семей с детьми по закону такая льгота предусматривается для детей-инвалидов и родителя (иного законного представителя), сопровождающего ребенка-инвалида.

Какие преимущества: вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД». И человек может обойтись вообще без визита в ж/д кассу - оформить льготный проездной документ через сайт, поясняют специалисты Фонда социального страхования, который выступил разработчиком сервиса совместно с РЖД.

Как это работает: чтобы воспользоваться сервисом «электронный талон на проезд», нужно обратиться в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства. Там оформят электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета.

После этого понадобятся три простых шага:

• Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd. ru), воспользовавшись любым гаджетом.

• Указать маршрут следования, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и место.

• Ввести личные данные: номер СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

При желании можно, как и раньше, получить льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь предъявить паспорт.

4. Электронный родовый сертификат*.

Для чего: по родовому сертификату ФСС оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.

Какие преимущества: при бумажной форме женщина фактически выступает посредником по передаче информации между медицинскими учреждениями. При новом подходе не будет родового сертификата физически. Он будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации.

Как это работает: сейчас новый проект находится в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах. В дальнейшем, после тестирования технологии, как предполагается, сервис будет работать так.

Женская консультация, в которой будущая мама встанет на учет, в ходе информационного обмена сообщит необходимые сведения в ФСС. Роддом уведомит о том, что имели место благополучные роды. А детская поликлиника проинформирует ФСС о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие, ФСС оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

*Находится в стадии подготовки к пилотному тестированию.