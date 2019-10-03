Самолет Royal Flight не подлежит восстановлению после столкновения с другим бортом в Шереметьево

Напомним, что столкновение двух самолётов произошло 3 сентября 2019 года в аэропорту Шереметьево. Борт "Аэрофлота" Airbus A330-343 готовился к вылету в Пекин, завершил посадку пассажиров и начал движение к взлётной полосе. В этот момент производилась буксировка пустого самолёта Boeing 777 авиакомпании Royal Flight на стоянку. Траектории движения воздушных судов пересеклись, в результате чего оба борта получили повреждения. Аэрофлот был вынужден эвакуировать 229 пассажиров и заменить самолёт. Как стало известно позднее, инцидент произошёл по вине диспетчеров. Приоритет маневрирования был у борта компании "Аэрофлот" с пассажирами, но этому правилу не уделили должного внимания.

Эта оплошность дорого обошлась компании Royal Flight. Каталожная стоимость подобного самолёта может доходить до 300 миллионов долларов. По данным экспертной оценки, которую после столкновения провели специалисты, пострадавший самолёт не подлежит восстановлению. Повреждены лонжерон крыла и элероны, которые предназначены для управления углом крена самолета. Известно, что на данный момент самолёт находится на стоянке в Шереметьево -2.

По данным источника kp.ru в авиации, этот самолёт компания приобрела менее чем за 2 месяца до аварии. Он был доставлен в Россию 13 июля 2019 года и ранее принадлежал авиакомпании Emirates.

— Подобные случаи оговорены в договорах страхования, столкновения на земле тоже входят в такие договоры. Как правило компании получают возмещения за пострадавшие самолёты. Иногда для владельца судна бывает проще отказаться от самолёта и получить выплату от страховой компании, нежели заниматься ремонтом, который может обойтись дороже. Это очень многофакторная ситуация. — пояснил Kp.ru авиаэксперт Олег Константинович Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/729832" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево столкнулись два самолета.

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Источник: в столкновении самолетов в Шереметьево виноваты диспетчеры

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