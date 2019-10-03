2019-10-03T14:51:30+03:00
Свое дело

«Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Евросоюза вырос на 37,6%»

Экспорт Москвы в Великобританию вырос на 145% и это далеко не единственный успех торгово-экономических отношений со странами ЕС
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В первые семь месяцев 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны Евросоюза1 достиг 3,6 млрд долл. США, что на треть превышает аналогичные показатели прошлого года. Для сравнения – за весь 2018 год объем ННЭ в Евросоюз составил 4,6 млрд долл. США. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проанализировал основные тенденции данного торгового направления.

В январе – июле 2019 года уверенный рост показали все страны ЕС, входящие в топ-5 импортеров несырьевой неэнергетической продукции Москвы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ННЭ в Великобританию вырос на 145% и составил 1,3 млрд долл. США. ННЭ в Германию достиг 683,2 млн долл. США, что на 30,9% больше показателей января–июля 2018 года. На третьем месте расположилась Чехия – ННЭ в эту страну вырос на 43,8% и составил 379,1 млн долл. США. Экспорт в Италию достиг 294,4 млн долл. США, что на 17,3% превосходит показатели прошлого года. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды, экспорт в которые вырос в анализируемый период в 2,3 раза и составил 229,4 млн долл. США.

«Развитие торгово-экономических отношений со странами Евросоюза является одним из приоритетов экспорта Москвы. Среди лидеров по отраслям в составе столичного ННЭ в ЕС в первые семь месяцев 2019 года можно отметить машины и оборудование (366,9 млн. долл. США), полуфабрикаты химической промышленности (335,1 млн долл. США), а также транспортные средства и их компоненты (275,2 млн долл. США)», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ — укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и развитие экспортного потенциала столичных компаний.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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