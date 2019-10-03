2019-10-03T16:04:36+03:00
Экономика

«Закошмарили»: россияне не хотят открывать свой бизнес

Лишь 4% намерены его создать в ближайшем будущем. Около 60% ни о чем таком даже не мечтают
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Почти половина опрошенных россиян полагает, что свой бизнес — это разорение на налогах.Почти половина опрошенных россиян полагает, что свой бизнес — это разорение на налогах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Большинство россиян категорически не желают открывать любого рода законный бизнес. Число таких граждан выросло до 57,6% - рекорд за последние 20 лет. Два десятилетия назад цифра была на 13,9% меньше.

Таковы не слишком веселые итоги опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Что пугает людей — на фоне того, что предпринимателей у нас со всех сторон вроде бы обещают не кошмарить и всячески поддерживать?

Одна из самых главных причин — финансовая. Люди считают, что у них нет денег на предпринимательство. Почти половина опрошенных полагает, что свой бизнес — это разорение на налогах (под этим, конечно, подразумеваются все сборы, пошлины и т. п. до кучи).

Интересно, что под разговоры о «не кошмарить бизнес» и «убрать лишние административные барьеры» с 2013 по 2019 год серьезно увеличилось число тех, кто боится сложностей с получением всех необходимых разрешений и со сдачей отчетности (см. графику).

«Занятие законным предпринимательством в общественном мнении все больше представляется труднореализуемым мероприятием», - делают вывод исследователи.

Что тут можно сказать? Жать, что на работу в госкорпорации трудоустроить всю страну явно не получится.

Из-за чего вы не хотите открывать свое дело?

(в % от всех опрошенных)

Нет на это средств 56,3%

Большие налоги 47,1%

Трудности с получением всяких разрешений 30,9%

Конкуренция 30,3%

Недостаток знаний и опыта 30,0%

Сложная отчетность 21,6%

Большое количество проверок 19,6%

Трудно зарегистрировать предприятие 14,7%

Вымогательство чиновников 11,4%

Рэкет 5,8%

Другое 1,9%

*Можно было дать несколько вариантов ответа

(Данные Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС)

В ТЕМУ

Как кошмарят бизнесменов: Десятую часть закладывают в бюджет, чтобы дать на лапу

Столичный уполномоченный по правам предпринимателей Михаил Вышегородцев рассказал "КП", кто мешает бизнесу нормально работать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском