«Закошмарили»: россияне не хотят открывать свой бизнес

Большинство россиян категорически не желают открывать любого рода законный бизнес. Число таких граждан выросло до 57,6% - рекорд за последние 20 лет. Два десятилетия назад цифра была на 13,9% меньше.

Таковы не слишком веселые итоги опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Что пугает людей — на фоне того, что предпринимателей у нас со всех сторон вроде бы обещают не кошмарить и всячески поддерживать?

Одна из самых главных причин — финансовая. Люди считают, что у них нет денег на предпринимательство. Почти половина опрошенных полагает, что свой бизнес — это разорение на налогах (под этим, конечно, подразумеваются все сборы, пошлины и т. п. до кучи).

Интересно, что под разговоры о «не кошмарить бизнес» и «убрать лишние административные барьеры» с 2013 по 2019 год серьезно увеличилось число тех, кто боится сложностей с получением всех необходимых разрешений и со сдачей отчетности (см. графику).

«Занятие законным предпринимательством в общественном мнении все больше представляется труднореализуемым мероприятием», - делают вывод исследователи.

Что тут можно сказать? Жать, что на работу в госкорпорации трудоустроить всю страну явно не получится.

Из-за чего вы не хотите открывать свое дело?

(в % от всех опрошенных)

Нет на это средств 56,3%

Большие налоги 47,1%

Трудности с получением всяких разрешений 30,9%

Конкуренция 30,3%

Недостаток знаний и опыта 30,0%

Сложная отчетность 21,6%

Большое количество проверок 19,6%

Трудно зарегистрировать предприятие 14,7%

Вымогательство чиновников 11,4%

Рэкет 5,8%

Другое 1,9%

*Можно было дать несколько вариантов ответа

(Данные Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС)

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