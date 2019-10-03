Саммит МЭА БРИКС состоится в Молодежный день #ВместеЯрче РЭН-2019

Ежегодный Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС состоится 4-5 октября 2019 года в Москве и станет центральным мероприятием в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Саммит проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Фонда Росконгресс. Среди организаторов выступают Молодежное энергетическое агентство БРИКС и Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД РФ. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, партнером по организации выступает Россотрудничество.

Делегатами саммита выступят активные представители отраслевой молодежи БРИКС и других стран, в том числе Египта и Турции. В работе саммита примут участие представители Минэнерго России, МИД России, Росмолодежи, Россотрудничества, ведущих отраслевых компаний российского и мирового топливно-энергетического комплекса, в том числе ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорация «Росатом», АО «Зарубежнефть», ПАО «РусГидро» и другие; среди участников саммита эксперты общественных организаций, фондов и ведущих отраслевых учебных заведений БРИКС.

Всего ожидается 90 делегатов саммита, прошедших конкурсный отбор, и более 100 участников программы.

В течение двух дней молодежь примет участие в мероприятиях «Российской энергетической недели» с участием руководства и экспертов международных организаций, ведущих российских нефтегазовых, электроэнергетических и генерирующих компаний. Молодые лидеры отрасли обсудят волнующие их вопросы с представителями правительства и бизнеса. Ключевыми темами саммита станут развитие индустрии в измерении «Энергетика 4.0» и взаимодействие молодых профессионалов отрасли и ученых в цифровом пространстве. Саммит МЭА БРИКС — это уникальная возможность встретиться с представителями активной молодежи со всего мира и представить точку зрения молодежи своей страны.

Ожидаемыми событиями Саммита станут презентация Концепции развития молодёжного энергетического сотрудничества на период Председательства Российской Федерации в объединении стран БРИКС в 2020 году и презентация Молодежного прогноза глобального энергетического развития «BRICS Youth Energy Outlook 2019», над которым работали молодежные группы из свыше 10 университетов стран и свыше 100 исследователей БРИКС.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы. Оргкомитет Молодежного дня РЭН возглавляет фонд «Надежная смена».

Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС впервые состоялся в 2018 году в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», став уникальной площадкой по вопросам молодежного энергетического сотрудничества и выработке предложений по скоординированной молодежной политике в области энергетики стран объединения.