2019-10-03T16:31:27+03:00
Экономика

Саммит МЭА БРИКС состоится в Молодежный день #ВместеЯрче РЭН-2019

Это уникальная возможность встретиться с представителями активной молодежи со всего мира и представить точку зрения своей страны
Поделиться:
Фото: фонд РосконгрессФото: фонд Росконгресс
Изменить размер текста:

Ежегодный Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС состоится 4-5 октября 2019 года в Москве и станет центральным мероприятием в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Саммит проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Фонда Росконгресс. Среди организаторов выступают Молодежное энергетическое агентство БРИКС и Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД РФ. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, партнером по организации выступает Россотрудничество.

Делегатами саммита выступят активные представители отраслевой молодежи БРИКС и других стран, в том числе Египта и Турции. В работе саммита примут участие представители Минэнерго России, МИД России, Росмолодежи, Россотрудничества, ведущих отраслевых компаний российского и мирового топливно-энергетического комплекса, в том числе ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорация «Росатом», АО «Зарубежнефть», ПАО «РусГидро» и другие; среди участников саммита эксперты общественных организаций, фондов и ведущих отраслевых учебных заведений БРИКС.

Всего ожидается 90 делегатов саммита, прошедших конкурсный отбор, и более 100 участников программы.

В течение двух дней молодежь примет участие в мероприятиях «Российской энергетической недели» с участием руководства и экспертов международных организаций, ведущих российских нефтегазовых, электроэнергетических и генерирующих компаний. Молодые лидеры отрасли обсудят волнующие их вопросы с представителями правительства и бизнеса. Ключевыми темами саммита станут развитие индустрии в измерении «Энергетика 4.0» и взаимодействие молодых профессионалов отрасли и ученых в цифровом пространстве. Саммит МЭА БРИКС — это уникальная возможность встретиться с представителями активной молодежи со всего мира и представить точку зрения молодежи своей страны.

Ожидаемыми событиями Саммита станут презентация Концепции развития молодёжного энергетического сотрудничества на период Председательства Российской Федерации в объединении стран БРИКС в 2020 году и презентация Молодежного прогноза глобального энергетического развития «BRICS Youth Energy Outlook 2019», над которым работали молодежные группы из свыше 10 университетов стран и свыше 100 исследователей БРИКС.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы. Оргкомитет Молодежного дня РЭН возглавляет фонд «Надежная смена».

Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС впервые состоялся в 2018 году в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», став уникальной площадкой по вопросам молодежного энергетического сотрудничества и выработке предложений по скоординированной молодежной политике в области энергетики стран объединения.

Еще больше материалов по теме: ««Российская энергетическая неделя» (РЭН) - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек
В Париже вооруженный мужчина захватил штаб-квартиру полиции и убил двух человек
В Евросоюзе объяснили, как жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами получать визы
В Лондоне активисты облили искусственной кровью здание министерства финансов
Сергей Лавров призвал Запад перестать играть в геополитические игры «с нулевой суммой»
Могерини отложила визит в Белоруссию
Маргарита Симонян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Директор Сотниковой прокомментировал новость о потраченных на гадалку миллионах
Опубликован указ об увольнении главы ФСИН
Владельца "112 Украина" и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Подстреленного полицейским школьника в Гонконге обвинили в беспорядках
Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования "Северного потока-2" с Данией
Британка узнала о смертельной болезни сына по фотографии
Айсен Николаев: Якутия к 2030-2035 году сможет выйти на объемы добычи угля в 50 млн тонн
Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения
Лайнер МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в Жуковском
Запуск крупнейшей платформы онлайн-образования «Coursera for Campus» состоится в России
Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства
Самолет МС-21-300 готовится к экстренной посадке в Жуковском