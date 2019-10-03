2019-10-03T19:20:45+03:00
Экономика

Россия даст в долг другим странам 15 миллиардов долларов

Общая сумма межгосударственных кредитов превысит 50 млрд долларов
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Обычно мы кредитуем другие страны, чтобы те покупали нашу военную технику или строили у себя наши атомные станцииОбычно мы кредитуем другие страны, чтобы те покупали нашу военную технику или строили у себя наши атомные станцииФото: Александр ГЛУЗ
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Наша страна в ближайшие три года планирует резко увеличить кредитование других государств. На эти цели в проекте бюджета заложен триллион рублей, следует из материалов Минфина. При этом вернуть от ранее выданных займов планируется втрое меньше - 370 млрд рублей.

Сейчас общая сумма суверенного долга перед Россией составляет $40 млрд. В ближайшие три года она вырастет до $50 млрд. Обычно мы кредитуем другие страны, чтобы те покупали нашу военную технику или строили у себя наши атомные станции. К примеру, в ближайших планах строительство энергоблоков АЭС в Индии, Иране и Турции. Наш «мирный атом» - одна из немногих отечественных отраслей, которая поставляет на экспорт высокие технологии. Поэтому ее экспансию на мировой рынок всячески поддерживают.

Как не раз объясняли в правительстве, у таких межгосударственных займов есть своя логика. Во-первых, мы обеспечиваем спрос на нашу промышленную продукцию. А это рабочие места и зарплаты в регионах. Во-вторых, подсаживаем эти страны на технологическую иглу. Получив наши самолеты, танки или построив у себя нашу АЭС, в будущем им будет сложнее перейти к другому поставщику. И в-третьих, за счет межгосударственных кредитов покупаем лояльность - в основном политическую. Об этом не говорят, но это ясно без слов. Не случайно наши крупные компании в этих странах часто получают хорошие контракты (например, на разработку местных недр). Среди крупнейших должников: Беларусь, Венесуэла и Куба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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