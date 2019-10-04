Что россиянам нельзя делать в своей квартире: 40 кошек не заводить, шашлыки на балконе не устраивать

Запрет использования открытого огня на балконах наделал много шуму. Теперь на собственной лоджии не только шашлыка не пожаришь, но и курить придется украдкой. И решили мы разобраться: какие ещё «нельзя» действуют в квартирах россиян? А много чего нельзя, оказывается.

Коридор

Хотите расширить узкий коридор, снести пару стен и сделать перепланировку? Увы, без согласования с Мосжилинспекцией это вряд ли возможно, даже если вы не трогаете несущие конструкции. Про теплые полы тоже забудьте, если собираетесь подключить их к центральной системе отопления. Иначе - штрафы до 2,5 тысяч рублей за каждое нарушение.

Хотите расширить узкий коридор, снести пару стен и сделать перепланировку? Увы, без согласования с Мосжилинспекцией это вряд ли возможноФото: Анастасия Осипова

Кухня

Газовая плита - это сплошные запреты. Сносить стенку между кухней и комнатой, чтобы сделать общую большую столовую, категорически запрещено! Кроме того, все помещения, куда ведет газопровод, должны закрываться на двери: оставить пустую арку или дверной проем не получится.

Газовая плита - это сплошные запретыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жилая комната

Устроить из своей квартиры офис или мастерскую тоже нельзя - нецелевое использование жилого помещения может обернуться штрафом до 1500 рублей. А фиктивная прописка и регистрация приезжих грозит владельцу принудительными работами и реальным сроком.

Балкон

Использовать на балконе открытый огонь с 1 октября запрещено. Барбекю на собственной лоджии и даже «романтический вечер» при свечах могут влететь в штрафные 3 тысячи рублей. Формально под запрет попадает и курение, но в МЧС пояснили: штрафовать будут, только если курильщик создает пожароопасную ситуацию.

Санузел

Курить в вентиляцию: табачный дым не должен мешать соседям курильщика. Именно так следует из решения Верховного суда по иску новосибирца, пожаловавшегося на соседа-курильщика. Дым по вентиляции перетекал в смежную квартиру, и у ее жильца вызывал приступы аллергии. «По смыслу правовых норм, граждане, проживающие в собственном помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей», - говорится в решении суда. Теперь жильцы, страдающие от сигаретного дыма, имеют право на компенсацию морального вреда со стороны соседей-курильщиков. В Новосибирске курильщик заплатит 5 тысяч рублей соседу за моральный ущерб. Правда, изначальная сумма иска составляла 250 тысяч рублей.

Число питомцев ограничено площадью квартиры и доходом хозяевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что ещё чревато:

- Выращивать наркосодержащие растения и хранить наркотики;

- Держать оружие без разрешения и лицензии от Росгвардии;

- Хранить дома умерших родственников - это нарушение санитарно-гигиенических норм. Думаете, чушь?! А ведь такие случаи бывали!

- Заводить 40 кошек. Число питомцев ограничено площадью квартиры и доходом хозяев: не меньше 18 кв.м. и прожиточного минимума на каждого члена семьи плюс по 5 кв.м. и 2 тысячи рублей на каждую кошку. См. ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными»!

- Включать громко музыку или телевизор. Уровень шума от них с 7 до 23 часов не должен превышать 55 децибел: с такой громкостью стрекочет печатная машинка или разговаривают люди вблизи от вас. В ночное время максимальная громкость - 45 децибел: это громкий шепот или звук настенных часов.

- Дразнить собак по ночам: лай попадает под запрет по тому же закону о тишине, по которому нельзя громко слушать телевизор. Самим лаяться, то есть выяснять отношения на повышенных тонах, тоже нельзя. Это тоже превышение допустимых децибелл.

- Устраивать пожар. Если сгорела только только ваша квартира, то вам грозит штраф до 1500 рублей, а если пострадали и соседи - то штраф до 5000 рублей плюс перспективы выплачивать ущерб по суду. Если же, не дай бог, из-за пожара кто-то погиб или пострадал, то речь может идти и о лишении свободы на срок до 7 лет.

- Делать шумный ремонт по вечерам и в выходные. Работающий перфоратор куда громче телевизора и явно превышает допустимые нормы по шуму. Поэтому сверлить стены, циклевать паркет и менять окна можно только с 9 утра до 7 вечера по будням (с перерывом на детский сон с 13.00 по 15.00). Все шумные работы, в том числе завоз материалов и вывоз мусора, не должны длиться дольше 6 часов (больше - только после часового перерыва). За нарушения собственнику квартиры грозит штраф 500 рублей. За хронические нарушения штраф удваивается. А вот ремонтной бригаде придется выложить до 20 тысяч рублей.

- Сушить белье на балконе, если ваш дом считается памятником архитектуры. В таких случаях управляющая компания устанавливает собственные правила поддержания внешнего облика дома, а сохнущие на балконе труселя могут диссонировать с общей архитектурной доминантой. Но наказания за нарушение правил нет - запретить развешивать бельишко на лоджии вам могут только по суду.