2019-10-03T21:50:18+03:00
Спорт

ЦСКА в матче с "Эспаньолом" остановил самый дорогой в мире китайский футболист

У Лей забил победный гол в ворота Игоря Акинфеева
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл против "Эспаньола".ЦСКА сыграл против "Эспаньола".Фото: REUTERS
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В четверг, в третий день октября, футболисты московского ЦСКА сыграли встречу 2 тура группового этапа Лиги Европы. Армейцы встречались с "Эспаньолом". В прошлом сезоне команда из Барселоны пробилась в Лигу Европы, став седьмой в Ла Лиге. Однако же, в текущем первенстве "Эспаньол" - только лишь на 18-й позиции. А в первом туре испанцы на своем поле сыграли вничью 1:1 с венгерским "Ференцварошем".

А вот московский ЦСКА в стартовом туре Лиги Европы потерпел крах, уступив со счетом 1:5 в гостях болгарскому "Лудогорцу". К второму поединку в евросезоне и стартовому домашнему команда Виктора Ганчаренко подошла, существенно поправив свое положение в национальном первенстве, выйдя на чистое первое место в Премьер-Лиге после победы в гостях 3:0 над "Уралом" после той поездки в Болгарию.

Стартовые 45 минут поединка голов не принесли. Однако же преимущества было чуть больше у столичного ЦСКА. И на перерыв команды ушли при счете 0:0. Внутри - теплилась надежда, что получится у армейцев добиться победы в этой игре.

Но счет в поединке на 64-й минуте был открыт после контратаки испанцами. У ЦСКА не вышло сыграть должным образом в обороне, Варгас же просто "разрезал" защитные порядки хозяев и китайский футболист "Эспаньола" У Лей забил гол в ворота Акинфеева. Так счет стал 1:0. Игрок испанского клуба стал, к слову, первым китайцем, который забивал когда-либо в еврокубках.

Китаец У Лей забил в ворота Акинфеева победный гол. Фото: REUTERS

Китаец У Лей забил в ворота Акинфеева победный гол.Фото: REUTERS

К слову, У Лей - самый дорогой в мире китайский футболист. Полузащитник "Эспаньола" стоит 9 миллионов евро.

В добавленное время ЦСКА пропустил второй мяч от Кампусано. И таким образом, два стартовых поединка в ЛЕ армейцы провели неудачно - у них поражения с общим счетом 1:7.

Через три недели для обеих команд настанет время третьего тура в Лиге Европы. "Эспаньол" в гостях сыграет против "Лудогорца", а вот "ЦСКА" встретится дома с венгерским "Ференцварошем".

А ближайший же матч армейцы проведут уже в воскресенье - 6 октября у них на повестке дня матч чемпионата России дома против "Ростова". Это будет битва за первое место в чемпионате России - ростовчане отстают всего на 2 балла от ЦСКА в турнирной таблице Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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