2019-10-03T21:38:02+03:00
Общество

Эфир без цензуры и грима: Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио «Комсомольская правда» утром в понедельник

Ведущие сойдутся в дискуссии по самым актуальным событиям в программе «Доживём до понедельника» 7 октября с 8 до 11 мск
Михаил НЕБЕРА
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Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио "Комсомольская правда".Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Можно бесконечно слушать три вещи: как шуршит летний дождь, как начальник говорит о повышении вам зарплаты и как спорят Тина Канделаки и Максим Шевченко на Радио «Комсомольская правда».

«Приглашаю всех радиослушателей в эфир в понедельник утром. Мы будем обсуждать, споря при этом, самые важные, самые актуальные события нашего времени. Как всегда без цензуры и без каких-либо попыток гримировать наши позиции», - обещает Максим Шевченко.

В общем, вы поняли - встречаемся в программе «Доживём до понедельника» 7 октября с 8 до 11 по московскому времени. Слушайте эфир на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, на нашем сайте, а также в фирменных приложениях для iOs и Android.

Если не получится послушать в прямом эфире, ничего страшного! Подписывайтесь на новые выпуски программы в Apple Podcast или Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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