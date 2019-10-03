Руслан Хасбулатов: Когда Ельцин посадил меня на нары и тюремную баланду, я сразу же предсказал крах преступного режима

- Руслан Имранович, прошла информация, что вы переиздали свой двухтомник «Великая октябрьская трагедия», который посвящён событиям "черного октября" 1993-го. Это так?

- Сейчас - да, готовлю новое издание. Но эта моя книга уже была переиздана.

Руслан Хасбулатов, экс-председатель Верховного Совета России: "Когда после "черного октября" 1993-го Ельцин посадил меня на нары, я, хлебая тюремную баланду, предсказал деградацию мирового и российского капитализма" 00:00 00:00

- И сколько же изданий она выдержала?

- По-моему, три или четыре.

- А сейчас - к этой годовщине «черного октября» - новое издание тоже будет? Или нет?

- Только - в будущем году. Сейчас не успеваю.

- Эти разные издания сильно отличаются друг от друга? Вы там добавляете документы, факты?

- Конечно, очень здорово отличаются.

- Если говорить о нынешней годовщине тех печальных и драматических событий - что бы вы - если бы успели - на этот раз добавили бы в свой двухтомник, - который со временем и без того уже стал бестселлером? Никто же сейчас в тюрьме книжки не пишет такие. Стихи - пишут. А такие, философские – нет. Что появилось нового?

- Много деталей. Развитие событий - анализ, предпосылки... Сама первопричина падения Советского Союза. Заговорщицкая деятельность - да, наконец раскрыта. Много интересных вещей.

- Это не Хасбулатов же заговоры устраивал?

- Я скрываю.

- Вы пока не назвали главных заговорщиков?

- Назвал в книге.

- А кто?

- А вот опубликую – я тебе первому книгу подарю.

- Так ведь годовщина же. Это кто-то из окружения Хасбулатова или из окружения Ельцина? Кто заговор чинил?

- Из окружения Хасбулатова с какой стати? Нет, конечно.

- Из окружения, значит, Ельцина. И кто же?

- Множество было заговорщиков.

- А какие новые детали появились?

- Там в таком - более международном аспекте дается уже панорама событий, в более - широком.

- А разве наш "черный октябрь" - это международное событие?

- Это огромное международное событие.

- Постойте - постойте.... Вы точно имеете в виду «черный октябрь» 1993-го?

- Конечно. Он-то и оказал влияние на развитие мирового капитализма.

Исчезла конкуренция между двумя мировыми системами. Капитализм стал более жесткой системой. Он утерял конкурентные преимущества.

Система капитализма стала - во внутреннем плане - такая бесчеловечная. Отсюда вот - эти нувориши, вот это социальное расслоение.

Небольшая горстка капиталистов, концентрация огромного богатства на одном полюсе, бедности – на другом. Сокращение среднего класса. Это все - оттуда.

- С «черного октября» 1993 года?

- Конечно. Именно тогда же и начался процесс исчезновения мирового социализма как конкурентной системы мирового капитализма.

- Так это Ельцин - на пару с Хасбулатовым - разрушили мировой капитализм?

- Почему? Ну, хотя - можно и так сказать. Если упрощать.

- Главное открытие ваше - в чем? Если бы не было этих событий, то мировой капитализм процветал бы?

- Нет, он не процветал бы.

Дело в том, что если бы не пал мировой социализм, то мировой капитализм бы не приобрел такие жесткие, жестокие черты. Он сохранял бы свои конкурентные преимущества.

Обе системы развивались бы, конкурируя между собой, сохраняя определенный гуманистический аспект.

А так как исчезла социалистическая система, другая стала - безраздельно господствовать. И приобрела крайне опасные черты.

- Когда вы эту книгу писали на нарах, такие мысли же вас еще не посещали, - как сейчас, спустя уже десятилетия…

- Нет, почему же, они тоже посещали. Но я их потом углубил, я их стал развивать.

- Ага! Хасбулатов, значит, сидит на нарах, ему пайку принесли. Вы там едите баланду, и - такие вот мысли у вас?

- Ну, если так упрощать, не совсем такие. А когда размышляешь, когда садишься вместе с пером, начинаешь размышлять, то какие-то… К ученому приходят свои мысли, когда он пишет, размышляет.

- Даже в тюрьме.

- Естественно. Если он ученый, конечно.

- И как же теперь помочь мировому капитализму снова встать на ноги и стать?

- Для того, чтобы помочь, надо нам самим строить нормальное общество.

- Возрождать социализм, что ли?

- Если ты обратил внимание, я дал определение нашему капитализму. Я назвал российский капитализм – крайне реакционный тип.

- Борис Немцов называл – бандитский капитализм.

- Нет, это такое журналистское определение. Я его назвал государственно-олигархический капитализм. И обозначил десять признаков. Причем - крайне реакционный тип. Он противостоит народу, обществу. Поэтому надо его разрушить фактически, этот капитализм, и построить нормальный.

- Может, сначала надо построить, а потом разрушить?

- Да он уже построен! Куда его еще строить? Он уже давит трудящихся, он давит ученых, он давит журналистов, он давит все общество. Двести олигархов процветают, а остальные все - под ними ходят.

- А вы прям «Интернационал» сейчас уже почти цитируете - "Весь мир насилья мы разрушим до основанья…»

- Во всяком случае, этот капитализм точно надо разрушить. Иначе мы потеряем и страну.

- Значит, вы под влияние товарища Зюганова попали.

- Конечно, разбежался...

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