Алексей Дюмин: Вопрос обеспечения безопасности в Тульской области на особом контроле

В Туле 4 октября прошло выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с главами ЦФО. В нем приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, представители Министерства промышленности РФ, государственной корпорации «Ростех» и другие. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с приветственным словом, отметив, что для региона большая ответственность принимать у себя такое совещание.

Дюмин подчеркнул важность роли и значимость новых технологий в вопросе обеспечения безопасности, отметив, что в Тульской области такие вопросы находятся на особом контроле.

"Как руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению "Промышленность" могу отметить, что для успешного решения задач диверсификации, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, требуются новые, современные подходы. Сегодня нам предстоит обсудить текущие результаты проводимой работы и совместно выработать эффективные управленческие решения. Уверен, они будут способствовать усилению мер безопасности и эффективной борьбе с терроризмом, а также развитию экономики не только отдельно взятого региона, но и всей России", - подчеркнул губернатор.

Николай Патрушев в своем выступлении отметил, что для обеспечения энергетической безопасности в ЦФО прошли комплексные учения по отработке действий в случае угрозы нарушения электроснабжения и ликвидации аварий. В частности, были организованы антитеррористические тренировки на объектах топливно-энергетического комплекса. Их итогом стала дополнительная оценка уровня их террористической защищенности.

Секретаря Совбеза РФ подчеркнул, что Президент России поставил задачу увеличить долю производства гражданской продукции на предприятиях ОПК. К 2025 году она должна вырасти не менее чем до 30%, а к 2030-му - до 50%.

Губернатор Тульской области принял участие в совещании под председательством Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

В этой связи отметил Николай Патрушев и положительный опыт АО «АК «Туламашзавод», на котором наряду с военной продукцией наладил выпуск широкой линейки изделий гражданского назначения.

После совещания глава региона и секретарь Совбеза посетили Туламашзавод — одно из ведущих предприятий ОПК и гражданского машиностроения. Завод выпускает высокоточные обрабатывающие центры, мини-сельхозтехнику, инженерные машины, двигатели и агрегаты, оборудование для нефтегазового сектора.. Гражданская продукция предприятия используется для аэромобильных госпиталей и комплексов МЧС России и Минобороны РФ.

Надо отметить, что Тульская область вполне может претендовать и на звание российской "столицы диверсификации ОПК". Местные специалисты разрабатывают и производят комплексы высокоточного и управляемого вооружения, реактивные системы залпового огня, автоматические пушки и зенитные ракетно-пушечные комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы, средства радиотехнической разведки, автоматизированные системы управления войск противовоздушной обороны (ПВО), продукцию спецхимии, но при этом активно расширяет ассортимент гражданской продукции "оборонки". Об этом губернатор Алексей Дюмин подробно рассказал в минувшем году в Уфе на совещании по вопросам диверсификации.

Так, туляками создан медицинский диагностический комплекс "Ангел", на котором в формате телемедицины можно проводить сложные исследования как в районных поликлиниках, удалённые труднодоступных территориях, такие как Арктика и Дальний Восток. На основе "Ангела" МГУ имени Ломоносова совместно с предприятием "Сплав" разработали новейшую реанимационную систему. В области также разработано тактильное эндохирургическое и лазерное оборудование, позволяющее с минимальными повреждениями для пациента проводить высокоточные обследования и непосредственно сами хирургические процедуры.