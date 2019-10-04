«Политбюро 2.0»: лучше бы оно было. По закону Паркинсона

Не шире ближнего круга

Сергей Чемезов - глава корпорации «Ростех» и член «Политбюро 2.0» - заявил недавно в интервью РБК, что никакого «Политбюро 2.0» нет. Огорчил. Лучше бы оно было.

Напомню, к членам «Политбюро 2.0» - эдакой властной структуре, которая у на якобы всем у нас и заправляет, Чемизова причислило коммуникационное агентство «Минченко Консалтинг». В июне 2019 года обнародовало отчет о расстановке сил в окружении Президента России. Одних туда ввело, других вывело. В результате, как представили себе специалисты агентства, в «ближний круг» Владимира Путина, который они-то и назвали «Политбюро 2.0», помимо главы «Ростеха» вошли: секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, бизнесмен Юрий Ковальчук, бизнесмен Геннадий Тимченко, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Аркадий Ротенберг. Всего – 9 человек. Вы не поверите, в смысле количества это почти идеально для того, чтобы принимать какие-либо решения. Идеально - согласно фундаментальному закону Паркинсона. Тому самому, который позволяет вычислить «Коэффициент Бесполезности» (Coefficient of Inefficiency - Ci). И определяет критический порог количества высших чиновников какой-либо страны за которым, если их становится больше, плодотворной работы на благо отечества не дождаться.

В том, что закон, сформулированный более полувека назад, до сих пор работает, убедились в свое время математики из Венского медицинского университета (Medical University of Vienna) - Петер Климек (Peter Klimek ), Стефан Тернер (Stefan Thurner) и Рудольф Ханель (Rudolf Hanel), объединившиеся в «группу по изучению сложных систем».

Квинтет – лучше для отчизны нет.

Грех не процитировать мудрости главы "Председатели и комитеты. Или коэффициент бесполезности" из книги "Законы Паркинсона", впервые изданной в 1958 году:

" …комитет принадлежит к царству живой природы - он не кристалл, а растение. Комитет пускает корни, растет, цветет, вянет и умирает, а из семени его в свой черед вырастают другие комитеты.

…Корни комитета тем глубже и сам он тем солидней, чем больше веса и власти дает он своим членам. Почти во всем мире такие комитеты зовутся кабинетами».

Паркинсон утверждал, что идеальное число членов кабинета министров - пять человек - квинтет. Их легко собрать. Собравшись, члены способны приходить к согласию, действовать быстро, умело и тихо.

Семь или девять человек в кабинете тоже очень хорошо: «...в кабинете из девяти человек трое вершат политику, двое поставляют сведения, один напоминает о финансах. Со свободным от дела председателем получается семь человек. Остальные двое, по-видимому, нужны для красоты».

Идеальный комитет состоит из 5 человек.

Девять членов руководящего сообщества тоже способны к эффективной работе.

Но во многих странах кабинеты разрослись. И Паркинсон объяснил, почему. Туда вошли новые члены: «… иногда они вроде бы знают еще что-то нужное, но чаще просто очень вредят, если их в кабинет не ввести. Чтобы их утихомирить, приходится непрестанно с ними советоваться. По мере их включения (и успокоения) число членов ползет от десяти к двадцати...»

Но и это еще приемлемо. Серьезные осложнения начинаются, когда коэффициент бесполезности превышен.

Паркинсон писал: «Когда в кабинете от 20 до 22 членов, он внезапно претерпевает особое химическое или органическое превращение, природу которого нетрудно понять и описать. Пять полезных членов встречаются отдельно и что-то решают. Кабинету практически делать нечего…»

Вывод: 21 - критическое число членов - тот самый Ci. Дальше работа кабинетов становятся неэффективной.

Опасное «очко»

Австрийские математики позаимствовали у ЦРУ данные о численности кабинетов разных стран. Сравнили показатели их деятельности.

Достижения кабинетов анализировали по методике, которую используют для своих оценок ООН и Всемирный банк.

Основных параметров для анализа – четыре:

GE (Government Effectiveness) – эффективность правительства в комплексе: стабильность власти, ее способность разрабатывать и реализовывать планы, качество бюрократии, уровень коммунальных услуг, развитие образования, общественного транспорта, здравоохранения.

HDI (Human Delevopment Indicator) – индекс развития человеческого потенциала: учитывает ВВП, продолжительность и уровень жизни, образованности.

PSAV (Political Stability and Absence of Violence) – показатель политической стабильности и отсутствие насилия: высчитывается на основе вероятности того, что работа правительства будет нарушена неконституционными методами вроде народного бунта или военного переворота.

VA (Voice and Accountability) – демократичность власти и подотчетность ее народу: учитывает разнообразие политических прав, наличие свободных СМИ, отсутствие государственной цензуры, прозрачность действий правительства.

Всего математики «обследовали» 197 стран - от Монако и Лихтенштейна с «идеальными» правительствами в пять человек, до Шри-Ланки с гигантским аппаратом в 54 члена кабинета министров. Построили соответствующие графики, связавшие показатели с численностью кабинетов.

Графики, составленные учеными, иллюстрируют как меняются показатели эффективности того или иного комитета в зависимости от его численности.

И в самом деле оказалось: чем больше кабинет, тем хуже его работа. За редким исключением. Существование критического числа – того самого Ci - тоже подтвердилось. Климек и коллеги совсем уж катастрофических «провалов» у таких кабинетов не обнаружили. Но заметили, что у правительств с числом членов ниже 21 показатели стабильно выше среднего уровня.

Несогласованность в работе комитета растет с увеличениям числа его членов.

Перебор на федеральном уровне

Какова численность кабинета у нас? Она разная. Зависит от того, как считать.

В России 21 министр – их то самое критическое «очко», которым пугал Паркинсон и проверившие его математики. Словом Ci. Теоретически такой кабинет еще может работать плодотворно. Ведь критическое значение не превышено. Следовательно, наш кабинет должен обеспечивать вполне пристойные показатели - хоть чуть-чуть, но выше средних.

Можно посчитать иначе: приплюсовать премьера и десять его заместителей – вице-премьеров. Тогда в кабинете будут «заседать» уже 32 человека – еще не запредельное количество, но с явным перебором. В смысле ожидания совместной эффективно деятельности на благо страны и народа.

А глав федеральных служб, агентств и госкорпорация лучше вообще не плюсовать. Размер такого кабинета станет просто катастрофическим – более 80 человек.

Сам Паркинсон не исключал фантастического приумножения числа людей, вовлеченных во власть. Но при этом подмечал: «Может оно дорасти и до тысячи. Это уже неважно. Кабинет больше не кабинет, и прежние его функции выполняет другое, малое сообщество».

«Малое сообщество»? Так оно у нас есть. Это председатель правительства и его заместители: 11 человек в кабинете - количество весьма близкое к идеальному. Но членов «Политбюро 2.0» все же меньше. Их 9 человек, что, по закону Паркинсона, полезнее. Если такой, с позволения сказать, кабинет существует и в самом деле верховодит.

Главное - решить куда ехать.

Вывод: в России достойны доверия два кабинета – реальный и якобы мифический. Оба теоретически правильные - в законе, если так можно выразиться, имея в виду Паркинсона. Главное, чтобы не собирались вместе – 20 человек не очень хорошее число. Почти критическое.

СПРАВКА "КП"

Кто такой Паркинсон

Считается, что автор законов Паркинсона сам Паркинсон - Сирил Норткот (Cyril Northcote Parkinson) - британский историк, писатель, драматург, который родился 30 июля 1909 года, умер 9 марта 1993 года. Но некоторые исследователи полагают, что имя это вымышленное, объединяет нескольких авторов. Вроде нашего Козьмы Пруткова.

Сирил Норткот Паркинсон - наиболее вероятный автор законов Паркинсона.

Законы Паркинсона

Законы Паркинсона собраны в книгу с аналогичным названием - Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress. Вот некоторые из них – наверняка многим знакомые:

Если существует способ отложить принятие важного решения, истинный бюрократ обязательно его найдет.

Отсрочка - самая надежная форма отказа.

Учреждение, в котором работают более тысячи сотрудников, создает так много внутренней работы, что не нуждается в контактах с внешним миром.

Объем работы чиновников возрастает в той мере, в какой это необходимо, чтобы занять время, выделенное на ее выполнение.

Эффективность телефонного разговора обратно пропорциональна затраченному на него времени.

Люди не склонны прощать тех, кому они навредили, да и человека, чьим добрым советом пренебрегли, выносят с трудом.