2019-10-11T17:14:28+03:00
Спорт

«Рада привлечь внимание к победе сборной России»: Канделаки объяснила оговорку про футболиста Азмуна

Генеральный продюсер «Матч ТВ» обратилась к спортивным СМИ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тина Канделаки объяснила свою оговоркуТина Канделаки объяснила свою оговоркуФото: Иван МАКЕЕВ
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Тина Канделаки ответила спортивным СМИ, которые ухватились и принялись искать причины оговорки известной телеведущей. В четверг, 9 октября, генеральный директор «Матч ТВ», перечисляя игроков сборной России по футболу, случайно назвала футболиста Магомеда Оздоева именем другого спортсмена, Сердаре Азмуне.

Телеведущие, даже такие опытные, как Канделаки, тоже могут ошибаться, однако некоторые издания сделали из оговорки настоящую сенсацию. В ответ Тина Канделаки записала видеообращение и разместила ролик на странице в социальных сетях:

- Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого, - сказала телеведущая.

При этом она призналась, что даже рада такому вниманию СМИ к теме спорта. Даже издания, не специализирующиеся на спортивной тематике, написали по оговорку, напомнив, конечно о победе российских футболистов. Напомним, игра с командой из Шотландии закончилась со счетом 4:0 в пользу российской сборной.

Тина Канделали объяснила свою оговорку в имени футболиста.Ведущая порадовалась, что хоть таким способом ей удалось привлечь внимание к победе нашей сборной

- Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту, - сказала телеведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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