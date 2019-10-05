2019-10-05T00:16:00+03:00
Спорт

Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 8 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" сыграет против "Лестера"."Ливерпуль" сыграет против "Лестера".Фото: REUTERS
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Непобедимый и крушащий всех на старте сезона "Ливерпуль" в субботу, 5 сентября, сыграет дома против "Лестера". У команды Юргена Клоппа - 7 побед в 7 играх. Очередной соперник - "Лестер Сити". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

90 матчей в чемпионатах Англии по футболу сыграли "Лестер Сити" и "Ливерпуль". 37 побед у "Ливерпуля", 32 - у "Лестера", а остальные 21 встречи были сыграны вничью. Последний же поединок между клубами был сыгран 30 января этого года. И дома "Ливерпуль" сыграл вничью 1:1 с "Лестером".

Пресс-конференция Юргена Клоппа перед игрой с Лестером.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Шансов на победу больше у "Ливерпуля".

Футболисты "Ливерпуля" играют в FIFA 20.

Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

"Ливерпуль" выиграет у "Лестера".

Лучшие голы "Лестера" в августе 2019 .

Время начала матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Лестер не покажут в России по доступным каналам.

Игрок "Лестера" знакомится со своим рейтингом в FIFA 20.

Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в России не состоится.

Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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