Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Непобедимый и крушащий всех на старте сезона "Ливерпуль" в субботу, 5 сентября, сыграет дома против "Лестера". У команды Юргена Клоппа - 7 побед в 7 играх. Очередной соперник - "Лестер Сити". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

90 матчей в чемпионатах Англии по футболу сыграли "Лестер Сити" и "Ливерпуль". 37 побед у "Ливерпуля", 32 - у "Лестера", а остальные 21 встречи были сыграны вничью. Последний же поединок между клубами был сыгран 30 января этого года. И дома "Ливерпуль" сыграл вничью 1:1 с "Лестером".

Пресс-конференция Юргена Клоппа перед игрой с Лестером.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Шансов на победу больше у "Ливерпуля".

Футболисты "Ливерпуля" играют в FIFA 20.

Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

"Ливерпуль" выиграет у "Лестера".

Лучшие голы "Лестера" в августе 2019 .

Время начала матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Лестер не покажут в России по доступным каналам.

Игрок "Лестера" знакомится со своим рейтингом в FIFA 20.

Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019

Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в России не состоится.