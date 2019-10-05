Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Непобедимый и крушащий всех на старте сезона "Ливерпуль" в субботу, 5 сентября, сыграет дома против "Лестера". У команды Юргена Клоппа - 7 побед в 7 играх. Очередной соперник - "Лестер Сити". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019.
Статистика личных встреч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
90 матчей в чемпионатах Англии по футболу сыграли "Лестер Сити" и "Ливерпуль". 37 побед у "Ливерпуля", 32 - у "Лестера", а остальные 21 встречи были сыграны вничью. Последний же поединок между клубами был сыгран 30 января этого года. И дома "Ливерпуль" сыграл вничью 1:1 с "Лестером".
Пресс-конференция Юргена Клоппа перед игрой с Лестером.
Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
Шансов на победу больше у "Ливерпуля".
Футболисты "Ливерпуля" играют в FIFA 20.
Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
"Ливерпуль" выиграет у "Лестера".
Лучшие голы "Лестера" в августе 2019 .
Время начала матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
Матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Лестер не покажут в России по доступным каналам.
Игрок "Лестера" знакомится со своим рейтингом в FIFA 20.
Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019
Трансляция матча Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019 года в России не состоится.
Ливерпуль - Лестер 5 октября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU