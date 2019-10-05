Медведев добавил «Острову свободы» стабильности

На уходящей неделе премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев с двухдневным визитом побывал на Кубе. Прилетев туда в четверг, он провел ряд переговоров и встреч, в том числе, с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и Раулем Кастро. Наличие в составе делегации российской делегации вице-премьера Правительства РФ Юрия Борисова, в зоне ответственности которого находится отечественный ОПК, дало повод западным СМИ заявить об «угрозе» расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Кубой, но в данном случае они попали пальцем в небо. Поскольку все подписанные соглашения в ходе переговоров касались исключительно вопросов взаимовыгодного экономического сотрудничества и развития местной инфраструктуры.

Напомним, с момента обретения Кубой независимости Москву и Гавану всегда связывали особые отношения. Лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус был желанным гостем в Москве для каждого из Генсеков ЦК КПСС, и Советский Союз действительно делал все возможное, даже в ущерб собственной экономике, чтобы Куба могла выстоять в борьбе, которую вели против нее США. После краха социалистического лагеря и развала СССР это сотрудничество сошло практически на нет, но теперь, похоже, пришло время для возврата к былой дружбе, правда, на иной, рациональной и прагматичной основе экономического сотрудничества.

Россия и Куба сейчас очень похожи в том, что обе страны находятся под воздействием враждебной политики со стороны ряда государств. Куба уже много десятилетий находится в экономической блокаде со стороны США. Вашингтон, хоть и объявил (и уже не раз) об изменения отношения к Гаване, в реальности так и не ослабил своей экономической удавки. Россия уже несколько лет находится под санкциями, инициированными все теми же США. И понятно, что в ходе визита не могло обойтись без каких-либо политических заявлений вообще. И они прозвучали. Как заявил российский премьер, США, которые всю историю совали свой нос в дела государств Латинской Америки, сейчас обкатывают относительно новые схему переворотов и смены правительств. Действительно, если в 20-м веке Вашингтон не стеснялся открытых интервенций, то в наши дни для достижения этих целей все более активно задействуется местная оппозиция и используются активисты гражданского общества. Венесуэла является лучшим тому примером среди стран этого континента. "Мягкая сила", по словам Медведева, сочетается с выделением финансирования на дестабилизацию других стран.

- Россия всегда открыто выступала против санкций в международной политике. В том числе я имею в виду и последние решения США в отношении Кубы. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подтвердить нашу солидарность с вашим народом, - объяснил Медведев позицию Москвы в ходе выступления перед студентами Гаванского университета. - Мы в России тоже начали трансформацию экономики, масштабные преобразования... крайне необходимые для миллионов людей нашего государства. Конечная цель достаточно проста. Поднять качество жизни людей, живущих в нашей стране, граждан России. Мы тоже чувствуем серьезное давление извне.

По его словам, у наших стран есть общий рецепт для того, чтобы устоять под этим давлением: «Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация».

Однако, главным содержанием визита все же была экономика. Специально к приезду главы российского правительства был приурочен запуск бурения первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении «Бока де Харуко», где совместно работают российская «Зарубежнефть» и кубинская Cupet. Старт ему дал Медведев во время посещения буровой. Для Кубы это вопрос стратегический. Жестокий дефицит топлива, вызванный в том числе, блокадой и санкциями США против Венесуэлы (основного поставщика нефти на Кубу) не просто ограничивает возможности местной экономики для роста, но и вынуждает правительство ограничивать работу общественного транспорта, вызывает перебои в работе других предприятий. Успех «Зарубежнефти и Cupet позволит практически полностью закрыть потребности острова в этом секторе экономики.

Другой вопрос, обсуждавшийся на переговорах – продовольственная безопасность. Россия готова поставлять Кубе продукцию своего растениеводства и животноводства. В частности, речь идет о пшенице и других зерновых.

Но, наверное, одним из самых значимых итогов визита Медведева в Гавану стало подписание контракта между кубинской стороной и «Российскими железными дорогами» (РЖД) на модернизацию местных железных дорогах. Цена контракта – 1,88 млрд. евро, он рассчитан на 10 лет. Контракт предусматривает проведение работ по проектированию, ремонту и модернизации более 1000 километров железных дорог по российским технологиям и с использованием российских материалов и оборудования. В результате скорость движения поездов на Кубе должна возрасти с нынешних 30-40 км/час до 100-120, а безопасность движения. Несмотря на увеличение скорости, существенно улучшится. Кроме того, Россия будет поставлять на Кубу вагоны, локомотивы прочее путевое оборудование.

- Характер наших отношений стал более продуманным, системным и долгосрочным. Все проекты, которые сейчас реализуются, связаны с серьезной модернизацией инфраструктуры, обеспечением энергетической безопасности. Сейчас мы будем прорабатывать вопросы продовольственной безопасности Кубы, связанные с поставкой зерновых, продуктов животноводства, - подытожил итоги визита Дмитрия Медведева вице-премьер Юрий Борисов на встрече с журналистами и резюмировал. - Такие проекты обеспечивают инфраструктурную устойчивость государства.