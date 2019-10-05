В Москве пятые сутки ищут водителя, переехавшего юную кларнетистку

Пять дней полиция не может найти водителя, который в центре Москвы, где каждый метр просматривается камерами, сбил на пешеходном переходе семнадцатилетнюю Олесю Колотыгину.

Она одна в Москве, мама живет в Магнитогорске, отца потеряла несколько лет назад – заступиться некому. И, если бы не случайные свидетели трагедии, родители одноклассников, педагог и администрация школы, которые объединились, чтобы помочь, Олеся могла и вовсе «пропасть без вести».

Отвлекли наушники

Вечером 29 сентября ученица Гнесинской десятилетки, одна из лучших молодых кларнетисток России, семнадцатилетняя Олеся Колотыгина возвращалась после репетиции в школьное общежитие. Шел сильный дождь, на плохо освещенной улице Казакова почти не было людей. Она повернула в сторону метро, шагнула на пешеходный переход, и в ту же секунду ее сбила машина.

Девушку отбросило на противоположную сторону дороги.

Водитель не стал останавливаться и уехал, оставив ее лежать без сознания на встречной полосе. Через несколько секунд к Олесе подбежал водитель другого автомобиля, и прохожие.

- Рядом лежали наушники, девушка была в них, когда переходила дорогу, и поэтому не слышала, как приближается машина. От смерти ее спас кофр с кларнетом, который она несла за спиной, – рассказывает свидетельница происходившего после ДТП Татьяна Фомина.

Другой свидетель обнаружил на дороге какую-то деталь, которая, видимо, отвалилась во время удара.

Спустя несколько дней, адвокату Инне Карташовой в полиции ответили, что установить, к какой машине относится деталь невозможно. Скорее всего, это часть бампера, но даже марку автомобиля по ней, сотрудники ГИБДД определить не смогли.

Автофантом

Судя по словам очевидцев, сотрудники ГИБДД с самого начала вели себя странно.

- Я удивилась, когда услышала от приехавших полицейских, что они даже не записали номер машины свидетеля этого ДТП, – рассказывает мать одноклассника Олеси, Анастасия Муравьева. – А на следующий день мне еще и ответили, что камеры Городской системы видеонаблюдения не могут фиксировать номера и модели машин в плохую погоду.

Московские полицейские старались, но найти водителя, сбившего девушку, так и не смогли. И это несмотря на то, что каждый второй дом на улице Казакова – охраняемый или режимный объект: НИИ Геодинамики, Гоголь Центр, Государственный университет землеустройства, Федерация хоккея России, Музей спорта, Музей-усадьба Разумовских, Министерство спорта России, НИИ Радио. Эти здания оборудованы внешними камерами видеонаблюдения. А сама улица двухполосная и узкая, поэтому даже старый смартфон, прикрепленный к стене, зафиксирует все происходящее по обе стороны дороги.

Но полицейские не справились с задачей.

Школьница с тяжёлыми травмами - в Морозовской больнице. Фото: Петр Сидоров

Они даже не смогли заставить врачей Морозовской больницы поскорее провести обследование Олеси Колотыгиной, чтобы отправить все данные на судмедэксперизу.

- Сейчас проводится предварительное расследование, но пяти дней более чем достаточно, чтобы найти виновника ДТП. Из-за отсутствия медицинского заключения, не установлена тяжесть ущерба, нанесенного здоровью, – говорит адвокат Инна Карташова. – Мне ответили, что ведется просмотр записей с камер наблюдения, установленных на соседних улицах, и проводятся мероприятия по поиску водителя, сбившего девушку.

Ищем свидетелей

От матери Олеси мы узнали, что девушка все эти дни находится в шоковом состоянии. Но только в четверг ее решили показать неврологу.

- У нее несколько раз в день меняется состояние – то она проваливается в забытье, то ведет себя очень импульсивно, пытается снять корсет с шеи, который нельзя трогать, потому что у нее сломан позвонок. Плачет, и просится домой в Магнитогорск, - рассказывает мать девушки Оксана Колотыгина. – Пока я не прилетела в Москву, она долгое время находилась одна. И медсестры отзывались о ней не очень хорошо, говорили, что она капризная… Но это же проявление последствий аварии…

Олеся Колотыгина находится в отделении травматологии и ортопедии Морозовской больницы. У нее ушиб головного мозга, повреждения в больших полушариях, ушиб теменной части, перелом 2 шейного позвонка, компрессионный перелом лонной кости таза, ушиб кисти и коленей.

Сейчас родные, педагоги и друзья девушки через соцсети ищут всех свидетелей произошедшего вечером в воскресенье, 29 сентября, в 20.15 на улице Казакова. Чтобы получить хотя бы какие-то записи с камер наблюдения, администрация средней специальной школы имени Гнесиных, где учится Олеся, отправила запрос во все организации, расположенные в домах на улице Казакова. Возможно, общими усилиями удастся найти водителя.

Мы также обращаемся к нашим читателям. Если среди вас найдутся очевидцы происшествия, пишите на почту moskva@kp.ru.