Украинские журналисты узнали, кто заменит спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который неожиданно ушел в отставку после того, как демократы объявили о начале процедуры импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа. По сведениям «Зеркала недели», на место Волкера прочат 72-летнего Майкла Костива, человека из окружения ныне покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна. Кстати, оттуда же из числа соратников Маккейна и членов его команды был и Курт Волкер.

Правда, Волкер гораздо моложе своего преемника на этой должности и пока еще не был замешан ни в каком скандале, в отличие от Костива. Майкл Костив работал в ЦРУ, но был вынужден подать в отставку после того, как поймали при попытке украсть в супермаркете упаковку бекона стоимостью 2 доллара 13 центов. Костиву грозило уголовное дело, но ЦРУ отправило его в административный отпуск, а потом он уволился по собственному желанию, и обвинения после этого были с него сняты. Вся эта история с кражей свинины и отставкой происходила в конце 1981-го – начале 1982-го годов, и 20 последующих лет Костив работал в «большом бизнесе», занимая определенные должности в нефтегазовой корпорации «Шеврон», дослужившись до поста вице-президента, а спустя 20 лет он вернулся в разведку.

С 2004 по 2006 годы Костив работал в ЦРУ на должности советника директора, а затем перешел на пост директора республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который как раз и возглавлял Маккейн. После смерти сенатора, с которым Костив был очень дружен, Костив не отошел от разведки. Он и сейчас является советником директора нацразведки США Дэна Коутса.

В связи с грядущим назначением Костива на пост, занимаемый ранее Волкером, модно сказать, что все страхи, которыми Порошенко, Климкин и «компания» усиленно пичкали украинцев в связи с отставкой Курта о том, что Вашингтон, дескать, предал Украину, что это только «начало», можно считать искусственными. Человек из окружения Маккейна меняет человека из окружения Маккейна, с аналогичными взглядами на внешнюю политику, а это означает, что в подходе Госдепартамента к урегулированию ситуации на Украине ровным счетом ничего не изменилось. Да еще и с таким богатым прошлым в плане работы на разведку и т.д. Не стоит сбрасывать со счетов это назначение и Москве с Донецком и Луганском. Вряд ли от перемены местоблюстителя что-то сможет измениться по этой причине в самом месте. Хотя, конечно, на месте Киева, наверное, тоже не стоит забывать, что «тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать». Тем более, когда на горизонте замаячила фигура «любителя» бекона.