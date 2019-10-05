Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
Украинские журналисты узнали, кто заменит спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который неожиданно ушел в отставку после того, как демократы объявили о начале процедуры импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа. По сведениям «Зеркала недели», на место Волкера прочат 72-летнего Майкла Костива, человека из окружения ныне покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна. Кстати, оттуда же из числа соратников Маккейна и членов его команды был и Курт Волкер.
Правда, Волкер гораздо моложе своего преемника на этой должности и пока еще не был замешан ни в каком скандале, в отличие от Костива. Майкл Костив работал в ЦРУ, но был вынужден подать в отставку после того, как поймали при попытке украсть в супермаркете упаковку бекона стоимостью 2 доллара 13 центов. Костиву грозило уголовное дело, но ЦРУ отправило его в административный отпуск, а потом он уволился по собственному желанию, и обвинения после этого были с него сняты. Вся эта история с кражей свинины и отставкой происходила в конце 1981-го – начале 1982-го годов, и 20 последующих лет Костив работал в «большом бизнесе», занимая определенные должности в нефтегазовой корпорации «Шеврон», дослужившись до поста вице-президента, а спустя 20 лет он вернулся в разведку.
С 2004 по 2006 годы Костив работал в ЦРУ на должности советника директора, а затем перешел на пост директора республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который как раз и возглавлял Маккейн. После смерти сенатора, с которым Костив был очень дружен, Костив не отошел от разведки. Он и сейчас является советником директора нацразведки США Дэна Коутса.
В связи с грядущим назначением Костива на пост, занимаемый ранее Волкером, модно сказать, что все страхи, которыми Порошенко, Климкин и «компания» усиленно пичкали украинцев в связи с отставкой Курта о том, что Вашингтон, дескать, предал Украину, что это только «начало», можно считать искусственными. Человек из окружения Маккейна меняет человека из окружения Маккейна, с аналогичными взглядами на внешнюю политику, а это означает, что в подходе Госдепартамента к урегулированию ситуации на Украине ровным счетом ничего не изменилось. Да еще и с таким богатым прошлым в плане работы на разведку и т.д. Не стоит сбрасывать со счетов это назначение и Москве с Донецком и Луганском. Вряд ли от перемены местоблюстителя что-то сможет измениться по этой причине в самом месте. Хотя, конечно, на месте Киева, наверное, тоже не стоит забывать, что «тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать». Тем более, когда на горизонте замаячила фигура «любителя» бекона.
ИСТОЧНИК KP.RU