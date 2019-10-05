"Я хочу от вас ребенка": к Ивану Краско приходили женщины и просили о зачатии

Бывшая молодая жена Ивана Краско раскрыла интимные подробности жизни 89-летнего актера. Наталья Шепель не исключает, что у артиста могут быть тайные дети.

В день рождения Ивану Краско позвонил взрослый мужчина и заявил. что он его новый наследник. Кроме того, у него есть дочь. Девочка, мол, приходится внучкой актеру. Однако после этого мужчина также неожиданно исчез, как и появился.

28-летняя бывшая супруга артиста Наталья Шепель ничутьне удивлена возможному внебрачному сыну престарелой звезды. "В молодости Иван был очень привлекательным человеком, и женщин у него было достаточно. Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. И это любимая его дочь. Я не исключаю, что у него могли быть еще какие-то женщины, которые могли и родить", - поделилась 28-летняя девушка подробностями личной жизни актера.

По словам Натальи, к ее знаменитому экс-супругу несколько раз приходили женщины, которые мечтали иметь от него детей и прямо заявляли об этом. "В основном, женщины у него попадались не скандальные. Как-то пришла женщина, сказала: «Я хочу от вас ребенка». Но он ее прогнал. Я не только от Ивана Ивановича такое слышала", - цитирует Шепель "Пятый канал".

Наталья Краско была четвертой супругой знаменитого актера. Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Однако спустя три года совместной жизни приняла решение расстаться. "Я люблю его как уважаемого человека, который много сделал для искусства. Он добрый. Мне есть, что вспомнить. Я буду скучать по тем временам. Но я не вернусь", - объясняла причины разрыва сама Наталья.