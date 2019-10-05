Хохлов покинул московское "Динамо", руководство приняло отставку тренера

В субботу, 5 октября, произошла вторая за неделю отставка в чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге. Московское "Динамо", которое в гостях проиграло "Оренбургу", лишилось своего главного тренера. Дмитрий Хохлов подал заявление об отставке со своего поста после того, как его клуб проиграл со счетом 0:2 на Урале.

- Сегодня, после матча 12 тура РПЛ Оренбург-Динамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, - сообщила пресс-служба московского "Динамо".

Стоит отметить, что неделю назад без главного тренера остался московский "Спартак". И это произошло тогда тоже после поражения от "Оренбурга". Но - на своем поле и со счетом 1:2.

"Динамо" после поражения 0:2 от оренбуржцев теперь откатилось в зону вылета из Премьер-Лиги на 15-е место в чемпионате России по футболу. Дмитрий Хохлов пришел в "Динамо" в 2017 году. В прошлом сезоне под его началом москвичи заняли 12 место в чемпионате России по футболу.