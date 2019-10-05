2019-10-05T21:11:41+03:00
Спорт

"Ливерпуль" вырвал восьмую в сезоне подряд победу, забив гол "Лестеру" на 93-й минуте

Итоговый счет поединка - 2:1 в пользу команды Юргена Клоппа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" выиграл у "Лестера" и добился 8-й победы в сезоне."Ливерпуль" выиграл у "Лестера" и добился 8-й победы в сезоне.Фото: REUTERS
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В субботу, 5 октября, футболисты "Ливерпуля" в домашней игре против "Лестера" добились восьмой победы в восьми стартовых матчах сезона чемпионата Англии. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

Счет в поединке на 40-й минуте открыл форвард "Ливерпуля" Садьо Мане. Для него это был 50-й гол в 100 игре за команду. Весь второй тайм казалось, что будет очередная победа "Ливерпуля" в сезоне. Однако же нет - поулазщитник "Лестера" Джеймс Мэддисон на 80-й минуте матча первым же после выхода на замену ударом забивает ответный гол! Ему отдал голевую передачу тоже вышедший на замену Айосе Перес.

Развязка наступила на 93-й минуте матча. В ворота "Лестера" был назначен пенальти, который реализовал лично Джеймс Милнер. Он же в этой игре сделал и голевой пас на Мане, когда тот открывал счет. И все - "Ливерпуль" выиграл восьмой матч подряд на старте нового сезона и с 24 очками уверенно лидирует в Премьер-Лиге. А вот "Лестер", который гостил на "Энфилде", с 14 очками идет на 3 месте в Премьер-Лиге.

В 9 туре теперь "Ливерпуль" 20 октября сыграет против "Манчестер Юнайтед" в гостях. А днем ранее "Лестер" встретится дома с "Бернли".

ИСТОЧНИК KP.RU

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