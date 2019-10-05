Неродная внучка Андрея Миронова поразила красотой

Мария Голубкина была замужем за шоуменом Николаем Фоменко 13 лет. В этом браке у пары родилось двое детей - дочь Анастасия и сын Иван. На днях дочь Ларисы Голубкиной поделилась несколькими снимками повзрослевшей наследницы.

Мария Голубкина опубликовала фото Анастасии. Девушка появилась на свет 21 год назад. Она унаследовала от своих родителей яркую внешность. Поклонники, увидев повзрослевшую Настю, пришли в восторг.

Одни считают, что она очень похожа на легенд кинематографа и признанных красавиц Одри Хепберн и Грейс Келли. Другие сравнивают дочь Голубкиной с Настасьей Кински. Третьи говорят, что неродная внучка Андрея Миронова унаследовала красоту своей знаменитой бабушки Ларисы Голубкиной, которая была замужем за Мироновым и прославилась ролью в знаменитом фильме "Гусарская баллада".

Фанаты сошлись во мнении, что девушка стала изумительной красавицей. "Кинодива! Засмотрелась", "Ах, какая красотка! Действительно большое сходство с Настасьей Кински", "Чудо как хороша", "Очень похожа на маму! Красавица", "Боже, какая красавица!", "Думала, какая-то мне неизвестная кинодива из прошлого!", "Особенная красота!", "Невероятно хороша!", - восхищаются фолловеры внешностью внучки Ларисы Голубкиной.

golubkina1973 Анастасия

Ранее Мария Голубкина признавалась, что тяжело переносила разлуку с наследницей. Дело в том, что девочка с 14 лет жила в Европе. "Страшнейшая штука - отпустить от себя ребенка, и решиться на это тяжело. А мне пришлось отправить Настю в Англию, когда ей было всего 14 лет. При этом мои подруги и друзья, и мой духовник отец Владимир - все сказали: «Она же больше не вернется». И тут уж у меня, конечно, сердце оборвалось", - делилась актриса.

Учить детей за границей было решением бывшего мужа Голубкиной и отца Насти - Николая Фоменко. "Он все расходы и всю ответственность взял на себя. Но его потрясающее упорство в этом вопросе вызывало у меня еще большее подозрение. Я думала: он хочет лишить меня ребенка. Не то что он хочет сделать как лучше, а вот назло мне", - откровеннисвла Мария.

Однако позже признала, что супруг оказался прав, настояв на том, чтобы дети получили европейское образование. Мария также раскрыла секрет, как им с экс-супругом далось сохранить хорошие отношения после развода: "К сожалению, люди расходятся, когда перестают друг друга слышать... Мы были вместе много лет, осмысленно нажили детей. Они-то любят и маму, и папу... Влюбленности - это про смех и шутки. Рождаются дети - и это уже семья. И потерпевшие при разводе - это они. Ради них нужно сохранить хорошие отношения. Иногда это возможно только на расстоянии".

Голубкина рассказывала, что бывший супруг принимает активное участие в воспитании детей. "Только он их и воспитывает. Отец должен научить детей работать. И Николай это делает с успехом. Дети его слушают. Когда человек - бездельник, он может научить только лениться. Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают", - заключила артистка.