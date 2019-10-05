2019-10-05T22:41:03+03:00
Спорт

"Баварию" в чемпионате Германии остановил Адамян, забивший два гола

Первое поражение в сезоне мюнхенцы потерпели, пропустив два гола от армянского футболиста [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Саркис Адамян забил два гола в ворота "Баварии".Саркис Адамян забил два гола в ворота "Баварии".Фото: REUTERS
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В субботу, 5 октября, в матче 7 тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" сыграла поединок против "Хоффенхайма". И потерпела первое поражение в сезоне, проиграв со счетом 1:2.

Героем поединка стал форвард "Хоффенхайма" Саркис Адамян. Армянский футболист забил два гола в ворота мюнхенской "Баварии". Адамян отличился на 54 и 79-й минутах поединка. Армянский футблист Адамян перешел в команду нынешним летом. А до этого он играл за команду "Ян" (Регенсбург) из второй Бундеслиги. Для Саркиса это - первые голы за новый клуб.

Ответный мяч на 73-й минуте забил форвард "Баварии" поляк Роберт Левандовски. Для него это - 15-й мяч в 11 играх за баварский клуб во всех турнирах.

"Бавария" теперь с 14 очками - первая в чемпионате Германии по футболу. А вот "Хоффенхайм" с 8 баллами на 11 месте в Бундеслиге. Следующий матч в чемпионате Германии у "Баварии" - против "Аугсбурга" 19 октября в гостях. А вот "Хоффенхайм" на следующий день сыграет против "Шальке" на своем поле.

05.10.2019 Бавария - Хоффенхайм - 1:2. Обзор матча.Видеообзор матча чемпионата Германии Бавария - Хоффенхайм

ИСТОЧНИК KP.RU

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