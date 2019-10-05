В сборной США, выигравшей эстафету на ЧМ-2019, только один бегун не попадал в допинг-скандал

В столице Катара городе Доха в субботу, 5 октября, были разыграны медали в мужской эстафете 4 по 100 метров. Победу в забеге одержала команда США. Их результат - 37,10 секунды.

При этом, состав американской команды - не без изъяна. Только один из бегунов в разное время не попадал в допинговый скандал.

Первым бежал Кристиан Коулмэн. Совсем недавно стало известно, что он пропустил три допинг-теста. Первоначально против него выдвинули обвинения за пропуск тестов за год. За это должна была последовать дисквалификация. Однако Американское антидопинговое агентство оправдало спринтера, допустив его на чемпионат мира. Это произошло после того, как выяснилось, что один из тестов не входил в "зачетный" год. Так что пропуска трех тестов за год не произошло.

Второй этап был у Майка Роджерса. Он отбыл 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга. Это было в 2011 году и тогда он по ошибке выпил энергетик, в составе которого был запрещенный препарат.

Третий этап был за самым скандальным участником эстафеты. Джастин Гэтлин дважды отстранялся от спорта. Это было в 2001 и 2006 годах. Однако же ему удалось отстоять свое право на возвращение в большой спорт. Обычно после двух дисквалификаций спортсмен пожизненно отстраняется. Но Гэтлин вернулся, отбыв суммарно 5 лет.

И только лишь Ноа Лайлз, которому 22 года, и который бежал на последнем этапе, ни разу в своей жизни не был замешан в допинг-скандалах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат мира по легкой атлетике. Эстафета 4 по 100 метров. Мужчины.

1. США (Кристиан Коулмен, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс, Ноа Лайлс) – 37,10

2. Великобритания (Адам Джемили, Зарнел Хьюз, Ричард Килти, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,36

3. Япония (Шухей Тада, Кирара Шираиши, Йошихиде Кириу, Абдул Хаким Сани Браун) – 37,43