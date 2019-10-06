Головин получил красную карточку в матче за "Монако"

В субботу, 5 октября, футболисты "Монако" в гостях проиграли со счетом 1:3 команде "Монпелье" в рамках 9 тура чемпионата Франции. Это - очередная неудача команды Алекандра Головина в сезоне. В составе "Монпелье" голы забили Флоран Молле (31), Педру Мендеш (39) и Энди Делор (56). У "Монако" отличился Виссам Бен Йеддер (69). Что же касается самого Александра Головина, то полузащитник сборной России был удален на 82-й минуте матча. Он получил вторую желтую карточку. Для Головина это - вторая красная карточка за "Монако". Ранее он покидал досрочно поле в матче 18 тура чемпионата Франции прошлого сезона против "Лиона". Команда Леонарду Жардима после 9 тура занимает 14 место в чемпионате Франции по футболу. У команды прервалась серия из трех матчей без поражений - две победы и одна ничья. Теперь 20 октября "Монако" сыграет в следующем туре против "Ренна". А "Монпелье" 19 числа сыграет в гостях против "Реймса".

05.10.2019 Монпелье - Монако - 3:1. Обзор матча.Видеообзор матча Монпелье - Монако 3:1