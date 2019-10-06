«Наши герои»: В Москве подвели итоги уникального международного конкурса
Чохан Валиханов, Надежда Курченко, Шаахмед Шамахудов, Тагтагон Алтыбасарова… Уверена, что эти имена сегодня мало кому известны. Меж тем, подвиги этих людей, совершенные во имя добра и мира, могут коснуться сердца каждого из нас.
Вот, например, Тагтагон Алтыбасарова из Киргизии в 1942 году взяла под опеку 150 эвакуированных из Ленинграда детей. Воспитала их, вырастила, вложила в них свою душу. И сегодня ее поступок словно крепкое звено в цепочке взаимоотношений России и Киргизии. А бортпроводница «Аэрофлота» Надежда Курченко из Абхазии в 1970 году жизнь отдала за пассажиров рейса «Батуми – Сухуми – Краснодар». Она преградила путь в кабину пилотов террористам, захватившим самолет в аэропорту Сухуми.
Казах Чокан Валиханов – путешественник, исследователь, многое сделавший для географического просвещения народов Центральной Азии и не только.
Об этих и других героях, общих для отдельно взятой страны СНГ и России, стало широко известно благодаря международному конкурсу «Наши герои», организованному Россотрудничеством, АНО «Сделаем вместе» при поддержке Министерства просвещения РФ, Астраханским госуниверситетом и информационным агентством «Sputnik».
Конкурс стартовал 1 сентября. В нем приняли участие школьники стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.
- Данное мероприятие проводилось впервые, - объяснил начальник Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко. - Это новый формат работы для наших коллег из министерств и ведомств. Позитивно была воспринята идеология проекта: рассказать о совместных творческих героических событиях, которые происходили в жизни отдельно взятого человека и его семьи.
По словам Маленко, для проведения конкурса были созданы региональные штабы в Абхазии, Армении, Казахстане, Киргизии, Южной Осетии, Узбекистане, Таджикистане. На базе российских центров науки и культуры прошли отборочные мероприятия в Молдавии, Туркменистане, Азербайджане Белоруссии. Наиболее серьезный интерес к проекту проявили школы Узбекистана, Казахстана, Молдавии.
- Очень хорошая получилась акция, - подытожил совместную работу глава Оргкомитета, заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов. – По инициативе, с которой к нам пришло движение «Сделаем вместе», поддержанной Минпросвещения и Россотрудничеством, мы смогли привлечь к работе большое количество школ в странах СНГ. Но самое главное то, какие работы представили на конкурс ребята и как они их защищали. Ведь нужно не просто найти информацию, написать текст. Необходимо подготовить презентацию, выступить с уроком в младших классах, убедительно и трогательно рассказать о своем герое. Мы затронули многое: это - и выработка навыков принятия решения, и отстаивание своей позиции, и владение презентацией. Получился не только хороший пропагандистский эффект, но и прекрасный жизненный опыт для школьников.
Отдельные слова благодарности прозвучали на заседании оргкомитета в адрес учителей школ, которые помогали своим ученикам в подготовке презентаций. Для наставников победителей даже предусмотрены специальные награды, которые им вручат на оглашении итогов национального этапа.
Необходимо отметить, что Министерство просвещения РФ активно поддержало проведение акции, обратившись с ходатайством к своим коллегам в странах СНГ, что позволило провести конкурс в полном согласии с требованиями каждой из стран.
- Акция прошла успешно и хорошо бы, чтобы она стала традиционной, - выразил надежду первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович. – В целом, у нас получился хороший механизм взаимодействия и надо подумать, как его применить на других направлениях. Но сейчас нам важно правильно и красиво провести международный этап. Мы готовы помочь с направлением детей в российские центры и организовать отдельные мероприятия для них.
Председатель правления организации «Сделаем вместе» Роман Романов рассказал, что самое большое количество участников зарегистрировано в Узбекистане и Молдавии. А больше половины выбранных школьниками героев – герои Великой Отечественной войны. Международный этап конкурс «Наши герои» пройдет в «Артеке» на закрытии 12-ой смены, в течение которой в лагере отдохнут ребята-победители.
Тематика смены будет посвящена конкурсу «Наши герои» и у организаторов есть мысль устроить внутренний конкурс, чтобы дети сами определили лучших из 34 проектов-победителей.
К слову, все работы принимались только на русском языке, как языке национального общения стран СНГ.
Познакомиться с проектами ребят сможет каждый из нас. Они будут опубликованы единым лонгридом в социальных сетях и на сайте «Комсомольской правды».
ВОПРОС РЕБРОМ
Почему среди стран-участниц нет России?
- Изначально замысел конкурса был международным, - ответил Михаил Брюханов. – А Россотрудничество не работает в России, мы работаем с зарубежными территориями. Но идея конкурса – на примере наших общих героев показать взаимосвязь между странами.
- Важно то, что, распространяя такой проект на страны СНГ, мы показываем пример большего единения, - дополнил Павел Зенькович.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Победители по странам СНГ:
Абхазия – 2 человека,
Азербайджан – 1 человек,
Армения – 3 человека,
Белоруссия – 1 человек,
Казахстан – 4 человека,
Кыргыстан – 3 человека,
Молдавия - 6 человек,
Таджикистан - 4 человека,
Узбекистан - 7 человек,
Туркменистан – 2 человека,
Южная Осетия – 1 человек.