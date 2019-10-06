По меньшей мере три взрыва прогремели вечером в субботу, 5 октября, близ места проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в американском городе Хантингтон-Бич неподалеку от Лос-Анджелеса. Пострадали посетители мероприятия и прибывшие на вызов пожарные.

Предполагается, что на одном из столбов линии электропередач взорвался трансформатор. Опора рухнула на землю и загорелась.

В Калифорнии на фестивале произошел взрыв.

Число пострадавших уточняется. Согласно данным телеканала CBS, травмы получили не менее четырех человек, в том числе двое пожарных. Всех посетителей "Октоберфеста" уже эвакуировали.

Взрывы прогремели на фестивале "Октоберфест" в Калифорнии.

Стоит отметить, что этот пивной фестиваль считается одним из самых крупных в мире. Он проходит практически одновременно в нескольких странах и каждый раз собирает огромные толпы. Сайт kp.ru писал, что в 2019 году "Октоберфест" в Баварии посетили свыше шести миллионов человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/736092" frameborder="0"></iframe> Взрывы прогремели на фестивале "Октоберфест" под Лос-Анджелесом.

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