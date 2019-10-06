Где спастись от апокалипсиса: ученые назвали безопасные страны
Ученые по всему миру продолжают делать открытия и исследовать область биотехнологий. Любой неосторожный шаг в этой сфере может спровоцировать генетически спроектированную пандемию - невероятно сильную эпидемию, которая распространится на огромные территории.
Профессор Университета Отаго Ник Уилсон считает, что спастись в таком случае смогут немногие. Главное - оказаться в нужном месте и в нужное время. Наиболее высокие шансы на выживание будут у жителей тех стран, которые находятся в удалении от континентов.
В качестве примера ученый привел острова, естественным образом изолированные от источников инфекции. Здесь можно переждать "шторм", чтобы потом помочь человечеству восстановиться после него.
Уилсон составил топ-20 стран, в которых вероятность выжить выше, чем в других. При формировании списка учитывалось отсутствие/наличие сухопутных границ с другими государствами, демографическая ситуация, доступность природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества.
Наиболее пригодными в качестве убежища оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Вероятность, что инфекция доберется до них, крайне мала. Остальные страны, хоть и попали в рейтинг, но шанс на выживание здесь гораздо ниже. Ситуация может измениться, если они увеличат производство продовольствия и энергии, а также устранять фактор политической нестабильности. Об этом говорится в статье Ника Уилсона и Мэтта Бойда.
Топ-20 самых безопасных стран:
1. Австралия
2. Новая Зеландия
3. Исландия
4. Мальта
5. Япония
6. Кабо-Верде
7. Багамские острова
8. Тринидад и Тобаго
9. Барбадос
10. Мадагаскар
11. Куба
12. Маврикий
13. Фиджи
14. Мальдивы
15. Шри-Ланка
16. Коморские острова
17. Соломоновы острова
18. Ямайка
19. Филиппины
20. Вануату
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ИСТОЧНИК KP.RU