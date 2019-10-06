2019-10-06T10:56:24+03:00
Наука

Где спастись от апокалипсиса: ученые назвали безопасные страны

Развитие биотехнологий способно спровоцировать смертельную эпидемию, считают эксперты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Открытия в области биотехнологий могут привести к появлению пандемииОткрытия в области биотехнологий могут привести к появлению пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые по всему миру продолжают делать открытия и исследовать область биотехнологий. Любой неосторожный шаг в этой сфере может спровоцировать генетически спроектированную пандемию - невероятно сильную эпидемию, которая распространится на огромные территории.

Профессор Университета Отаго Ник Уилсон считает, что спастись в таком случае смогут немногие. Главное - оказаться в нужном месте и в нужное время. Наиболее высокие шансы на выживание будут у жителей тех стран, которые находятся в удалении от континентов.

В качестве примера ученый привел острова, естественным образом изолированные от источников инфекции. Здесь можно переждать "шторм", чтобы потом помочь человечеству восстановиться после него.

Уилсон составил топ-20 стран, в которых вероятность выжить выше, чем в других. При формировании списка учитывалось отсутствие/наличие сухопутных границ с другими государствами, демографическая ситуация, доступность природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества.

Наиболее пригодными в качестве убежища оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Вероятность, что инфекция доберется до них, крайне мала. Остальные страны, хоть и попали в рейтинг, но шанс на выживание здесь гораздо ниже. Ситуация может измениться, если они увеличат производство продовольствия и энергии, а также устранять фактор политической нестабильности. Об этом говорится в статье Ника Уилсона и Мэтта Бойда.

Топ-20 самых безопасных стран:

1. Австралия

2. Новая Зеландия

3. Исландия

4. Мальта

5. Япония

6. Кабо-Верде

7. Багамские острова

8. Тринидад и Тобаго

9. Барбадос

10. Мадагаскар

11. Куба

12. Маврикий

13. Фиджи

14. Мальдивы

15. Шри-Ланка

16. Коморские острова

17. Соломоновы острова

18. Ямайка

19. Филиппины

20. Вануату

Ранее сайт kp.ru публиковал самые невероятные теории о том, что станет причиной гибели всего человечества. Экологическая катастрофа, извержение супервулкана или, может быть, зомби-апокалипсис?

ИСТОЧНИК KP.RU

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