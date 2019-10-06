Юнна Мориц: Но Тютчев пишет, злобы не боясь: "Чем либеральней, тем они пошлее…"

Эти удивительные стихи Юнны Мориц я заприметил давно. Но... Каждый раз эти строки - когда вчитывался в них или вникал - преподносили мне все новые и новые, выражаясь языком самой Юнны Петровны, - смыслы.

И вот минувшей ночью, получив от Поэтессы "телефонную аудиенцию" (других моментов у неё просто не находилось), я наконец смог прояснить почти все - "накопившееся и наболевшее"...

- ...Юнна Петровна, меня вот только сегодня осенило, что, оказывается, ваши родственники - и автор "Медного всадника", и Гомер...

- Ну, конечно. Но, вообще, вся мировая литература - мои родственники. Классика.

- И, значит, - наша близкая родня тоже. Вот...

- Да. И, между прочим, сказка "Репка" - это очень сложное, тонкое, многозначное, с исторической подоплекой, - произведение.

Как весь Крылов, допустим. Да.

- ...и мне - как-то по-хорошему, приятно - такое вот родство.

- Ну, и это помогает понять мне, что...

Мне никогда не снится страшный сон

О том, что мы – Европы инвалиды.

- А, вот так вот, да?

- А это очень современная острая тема. Чувство самосознания - это самое главное сейчас, да?

Ну, и потом - здесь самое важное, что - на злобу дня - это то, что - все сейчас и без обмана.

Ну, понимаешь, злоба дня - это же речевой оборот. Это иносказание события, отношений, человеческих и нечеловеческих. И, по сути, вся мировая классика - об этом.

Но - существует такое лживое хитрованство, когда, желая уменьшить значение какого-то культурного явления - в литературе, в искусстве, клеют ярлык: "Осторожно, это - на злобу дня!" Или спрашивают: "А нет ли у вас чего-нибудь не на злобу дня? "Потому я и занимаюсь просвещением, сотворяя стихи с названием: "Злоба дня".

Иногда соединяю эти два слова в одно, и получается - "злобадня", "злобадня".

- У, как интересно! Тогда и эти вот строки...

Огромна "Репка", тащится с трудом,

Должны сплотиться предки и потомки!

Воспринимаются совсем по-другому!

- Ну, конечно! Ну, конечно!

- Как, впрочем, - и вот это...

Его поэзия – влиятельная связь,

А злоба дня – она всё злее, злее!

Но Тютчев пишет, злобы не боясь:

"Чем либеральней, тем они пошлее…"

- Но, вообще, Тютчев был опытный дипломат, он знал Европу, Запад - как никто другой. В этом деле он был - ну, просто великим знатоком, и, то, что он писал, оно все, действительно, - и на завтра и на послезавтра.

Абсолютно навсегдательский поэт, навсегдательский прозаик и навсегдательский дипломат...

Злоба дня

1.

Гомер задолго до меня

Стихотворил на злобу дня.

И древнегреческие мифы –

На злобу дня, и Блока "Скифы",

И роль Троянского коня,

И "Медный всадник" – злоба дня!

.

И Маугли, и Буратино,

Шекспир и Данте – злоба дня!

Кровопролитная резня,

Её безбожная рутина –

Библейской древности картина,

Где всё подряд – на злобу дня!

.

Заглохни, визготня шалмана,

И знай, что эпос – до меня

Увековечил злобу дня,

Где всё – сейчас и без обмана!

Струной эпической звеня,

Он это делал постоянно, –

Без электричества и газа,

И даже без воды из крана!

.

Гляди, Читатель, в оба глаза:

Гомер задолго до меня,

Шекспир и "Репка" – злоба дня,

И это – не пустая фраза,

А наша близкая родня!..

2.

Чем либеральней, тем они пошлее…

Тютчев, май 1867 г.

Не смог Европу Тютчев изменить,

Она Россию держит в чёрном теле.

Но Тютчев нам протягивает нить

Спасенья в европейском беспределе.

.

Предупреждённый Тютчевым спасён

От европейской травмы и обиды, –

Мне никогда не снится страшный сон

О том, что мы – Европы инвалиды.

.

Огромна "Репка", тащится с трудом,

Должны сплотиться предки и потомки!

Такую "Репку" в Европейский дом?..

Нет, Тютчев – против русофобской ломки!

.

Его поэзия – влиятельная связь,

А злоба дня – она всё злее, злее!

Но Тютчев пишет, злобы не боясь:

"Чем либеральней, тем они пошлее…"

Юнна Мориц.