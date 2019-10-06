Юнна Мориц: Но Тютчев пишет, злобы не боясь: "Чем либеральней, тем они пошлее…"
Эти удивительные стихи Юнны Мориц я заприметил давно. Но... Каждый раз эти строки - когда вчитывался в них или вникал - преподносили мне все новые и новые, выражаясь языком самой Юнны Петровны, - смыслы.
И вот минувшей ночью, получив от Поэтессы "телефонную аудиенцию" (других моментов у неё просто не находилось), я наконец смог прояснить почти все - "накопившееся и наболевшее"...
- ...Юнна Петровна, меня вот только сегодня осенило, что, оказывается, ваши родственники - и автор "Медного всадника", и Гомер...
- Ну, конечно. Но, вообще, вся мировая литература - мои родственники. Классика.
- И, значит, - наша близкая родня тоже. Вот...
- Да. И, между прочим, сказка "Репка" - это очень сложное, тонкое, многозначное, с исторической подоплекой, - произведение.
Как весь Крылов, допустим. Да.
- ...и мне - как-то по-хорошему, приятно - такое вот родство.
- Ну, и это помогает понять мне, что...
Мне никогда не снится страшный сон
О том, что мы – Европы инвалиды.
- А, вот так вот, да?
- А это очень современная острая тема. Чувство самосознания - это самое главное сейчас, да?
Ну, и потом - здесь самое важное, что - на злобу дня - это то, что - все сейчас и без обмана.
Ну, понимаешь, злоба дня - это же речевой оборот. Это иносказание события, отношений, человеческих и нечеловеческих. И, по сути, вся мировая классика - об этом.
Но - существует такое лживое хитрованство, когда, желая уменьшить значение какого-то культурного явления - в литературе, в искусстве, клеют ярлык: "Осторожно, это - на злобу дня!" Или спрашивают: "А нет ли у вас чего-нибудь не на злобу дня? "Потому я и занимаюсь просвещением, сотворяя стихи с названием: "Злоба дня".
Иногда соединяю эти два слова в одно, и получается - "злобадня", "злобадня".
- У, как интересно! Тогда и эти вот строки...
Огромна "Репка", тащится с трудом,
Должны сплотиться предки и потомки!
Воспринимаются совсем по-другому!
- Ну, конечно! Ну, конечно!
- Как, впрочем, - и вот это...
Его поэзия – влиятельная связь,
А злоба дня – она всё злее, злее!
Но Тютчев пишет, злобы не боясь:
"Чем либеральней, тем они пошлее…"
- Но, вообще, Тютчев был опытный дипломат, он знал Европу, Запад - как никто другой. В этом деле он был - ну, просто великим знатоком, и, то, что он писал, оно все, действительно, - и на завтра и на послезавтра.
Абсолютно навсегдательский поэт, навсегдательский прозаик и навсегдательский дипломат...
Злоба дня
1.
Гомер задолго до меня
Стихотворил на злобу дня.
И древнегреческие мифы –
На злобу дня, и Блока "Скифы",
И роль Троянского коня,
И "Медный всадник" – злоба дня!
.
И Маугли, и Буратино,
Шекспир и Данте – злоба дня!
Кровопролитная резня,
Её безбожная рутина –
Библейской древности картина,
Где всё подряд – на злобу дня!
.
Заглохни, визготня шалмана,
И знай, что эпос – до меня
Увековечил злобу дня,
Где всё – сейчас и без обмана!
Струной эпической звеня,
Он это делал постоянно, –
Без электричества и газа,
И даже без воды из крана!
.
Гляди, Читатель, в оба глаза:
Гомер задолго до меня,
Шекспир и "Репка" – злоба дня,
И это – не пустая фраза,
А наша близкая родня!..
2.
Чем либеральней, тем они пошлее…
Тютчев, май 1867 г.
Не смог Европу Тютчев изменить,
Она Россию держит в чёрном теле.
Но Тютчев нам протягивает нить
Спасенья в европейском беспределе.
.
Предупреждённый Тютчевым спасён
От европейской травмы и обиды, –
Мне никогда не снится страшный сон
О том, что мы – Европы инвалиды.
.
Огромна "Репка", тащится с трудом,
Должны сплотиться предки и потомки!
Такую "Репку" в Европейский дом?..
Нет, Тютчев – против русофобской ломки!
.
Его поэзия – влиятельная связь,
А злоба дня – она всё злее, злее!
Но Тютчев пишет, злобы не боясь:
"Чем либеральней, тем они пошлее…"
Юнна Мориц.
Юнна Мориц: Но Тютчев пишет, злобы не боясь: "Чем либеральней, тем они пошлее…"
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