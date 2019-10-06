2019-10-06T13:51:05+03:00
Спорт

Осенний тренеропад: Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»

За последнюю неделю ушел в отставку уже третий наставник команд Российской премьер-лиги
Сергей КИРИЛЛОВ
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И вот в субботу через заднюю дверь вышел и динамовец Дмитрий ХохловИ вот в субботу через заднюю дверь вышел и динамовец Дмитрий ХохловФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первым, после четырех подряд поражений в чемпионате России, написал заявление главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Сразу за ним сложил с себя полномочия рулевой «Ахмата» Рашид Рахимов. И вот в субботу через заднюю дверь вышел и динамовец Дмитрий Хохлов.

Любопытно, что это тоже случилось после поражения от «Оренбурга» (0:2), после неудачной игры с которым ушел в отставку и наставник «Спартака» Олег Кононов. Кстати, обе эти команды летом с размахом погуляли на трансферном рынке. Красно-белые на новых игроков потратили 42 млн евро, а бело-голубые 33,7 млн. Для сравнения, все игроки «Оренбурга» по сведениям портала transfermarkt стоят 21.45 млн евро. Не зря говорят, что деньги в футбол не играют.

В «Спартаке» продолжают искать главного тренера и, как мы уже сообщали, ближе всего к этому итальянско-немецкий наставник Доменико Тедеско. Он в сезоне 2017/2018 занял с «Шалке-04» второе место в Бундеслиге (после «Баварии»), а потом даже вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, там этой весной проиграл «Манчестер Сити» 0:7 и был уволен.

А вот в «Ахмате» тренера нашли почти сразу. Им стал экс-футболист «Спартака», тренировавший последнее время «Краснодар» и «Химки», Игорь Шалимов. Команда встряхнулась и победила на выезде «Урал» (1:0). Шалимов посвятил эту победу главному болельщику грозненской команды Рамзану Кадырову, у которого в тот день был день рождения.

А вот «Динамо» только пустилось на поиски нового наставника. В чемпионате России наступил перерыв на игры сборной, за время которого мы наверняка узнаем о контрактах с новыми тренерами двух популярных столичных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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