В Воронежской области «Поющие плоты» исполнили народные песни во время сплава по реке Хопер

Жива ли еще народная песня, поют ли жители России на праздниках, вовлекают ли молодежь? Как оказалось, даже в таком музыкальном городе как Борисоглебск Воронежской области, люди поют русские народные песни все реже. Эта традиция еще сохранилась в домах культуры, сюда местные жители приходит по праздникам, а вот в повседневной жизни народные песни уже почти никто не поет.

Чтобы сплотить местное население, зарядить их патриотизмом, сблизить и развлечь жители небольшого села Тюковка под Борисоглебском решили провести музыкальный эксперимент. Ансамбль «Истоки» самостоятельно построил плот, украсил его и создал на плоту импровизированную концертную площадку. На этом самом плоту музыкальная группа отправилась в сплав по реке Хопер, распевая русские народные песни.

Участники ансамбля, проплывая вдоль берега, заметили, что многие отдыхающие не просто слушали, но и подпевали. Песни-то все народные, многим местным жителям известные. После «речных гастролей» инициативная группа задала отдыхающим у реки несколько вопросов. Как признались люди, сейчас они почти не поют народные песни, но старшее поколение вспоминает, как пели в детстве с родителями на семейных праздниках. При этом и взрослые, и молодежь единодушно поддержали идею таких импровизированных концертов, и признались, что с удовольствием пели бы песни на отдыхе.

После такого эксперимента в автономной некоммерческой организации «Центр поддержки гражданских инициатив «Мой город» и родилась идея создания проекта «Поющие плоты». На средства президентского гранта были построены и оборудованы под сценическую площадку два плота, закуплена необходимая техника, собраны волонтерские и рабочие группы. Кроме того, организаторы проекта продумали маршруты для «Поющих плотов», собрали исполнителей из соседних сел, спланировали концертную программу и придумали развлекательные мероприятия, конкурсы и игры для зрителей.

Запланированный сплав прошел летом 2019 года, после чего плоты остановились у причала села Тюковка и провели настоящий концерт. В этот раз в музыкальном мероприятии кроме вокального ансамбля «Истоки» выступили «Родные напевы» из села Губари, «Вечерки» из села Танцырей, а также макашевская «Коханочка».

«Зрители вышли на берег Хопра почти сразу, как зазвучала первая песня, а некоторые сопровождали нас по берегу на протяжение всего пути. Это было очень трогательно. Наш плот первым причаливал к берегу. Сотни людей ждали нас, были рады нам и готовы присоединиться к нашей песне. Это очень здорово! Интересно было узнавать знакомые лица. Люди, которые пели раньше в ансамбле, тоже пришли, и их голоса нас очень поддержали. Чувство единения возникло у всех! Вот какое дружное и певучее село собралось на берегу, а с ним и еще не одна сотня участников праздника», - поделилась впечатлениями солистка ансамбля «Истоки» Людмила Лебедева.

Проект «Поющие плоты» стал объединяющим элементом для местных жителей, отдыхающих и музыкальных групп. Все приходили на репетиции, общались, поддерживали друг друга и, конечно, пели.

После концерта на воде все закупленное музыкальное оборудование и сами плоты были переданы Тюковскому сельскому дому культуры для местного ансамбля. Кроме того, авторы проекта поделились своим опытом организации подобных мероприятий с коллегами из соседних сел и деревень. Вокалистки «Истоков» надеются, что проект «Поющие плоты» продолжит свое существование, и уже следующим летом будет радовать местных жителей и отдыхающих новой концертной программой.