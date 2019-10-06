Угонщик Maybach из отеля Ritz-Carlton: Мне надоело мыть роскошные машины, захотелось прокатиться по Москве

Роскошная жизнь 27-летнему Максиму была не по карману, а так хотелось выпить бокал шампанского в дорогом ресторане, завести крутую машину и поехать кататься по центру столицы. И у парня это практически получилось, пока его на машине Maybach не остановили на Тверской улице.

Парень с большими желаниями, но без высшего образования начал строить карьеру в Москве. Устроился работать в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице. Должность скромная — мойщик машин за 32 000 рублей, но мыть нужно было исключительно представительские машины - Mercedes Benz Maybach. Такие автомобили стоят от 8 млн рублей.

В ночь на 6 октября к отелю пригнали очередную роскошную машину, дали ключи Максиму и попросили помыть полностью, в том числе салон. А в мыслях у парня всегда крутилось: «Вот бы прокатиться на такой тачке». Мойщик машины допил пиво и принялся мыть авто. Когда машина была идеальна, то он решил осуществить свою мечту — прокатиться по Москве. Завел Maybach, нажал на газ, а дальше — будь что будет. Максим выехал на Тверскую, проехал несколько километров, но кайф быстро оборвали — сотрудники ГИБДД остановили элитную машину.

- Ранним утром 6 октября в отделение полиции поступила заявка об угоне автомобиля Maybach от здания на Тверской улице, 3. За рулем был молодой человек, которого доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

Полицейским парень сказал, как есть: «Мне надоело мыть роскошные машины, захотелось прокатиться по Москве». Однако это за это желание придется платить штраф в размере до 120 тысяч рублей либо отсидеть в тюрьме до пяти лет (как решат в суде).