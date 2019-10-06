В США неизвестный устроил массовую стрельбу в баре

Четыре человека были убиты в результате стрельбы в баре в американском городе Канзас-Сити штата Миссури. Первые сообщения о выстрелах поступили в полицию в воскресенье около 1:27 по местному времени (9:27 мск). Когда правоохранители прибыли к популярному бару Tequila KC в центре города, то обнаружили на месте происшествия тела четверых погибших. Еще пять человек были ранены. Пострадавшие были доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает.

Как сообщили в полиции, стрелок до сих пор находится на свободе.

- У нас пока нет описания его внешности, - отметили правоохранители. При этом они не исключают, что нападавших было несколько.

По данным телеканала ABC News, стрелком был латиноамериканец.

Сейчас сотрудники полиции оцепили место происшествия. Они изучают видео с камер наблюдения, чтобы по ним установить личность стрелка.