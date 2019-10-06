Бузова сверкнула на премьере серьгами за 200 тысяч рублей

На красную дорожку «Комедии о том, как банк грабили» можно было проникнуть только с помощью тайного дресс-кода. Дамам было предписано явиться в красных перчатках и темных очках, а господам - в чёрных перчатках и чёрных очках. Звездный продюсер Дмитрий Богачев, который привёз в Россию лучшие мировые мюзиклы, как всегда, позаботился, чтобы дорожка прошла с голливудским лоском. Звездные гости старались придерживаться в нарядах американского ретро 50-х.

Появилась на дорожке и Ольга Бузова.

Звезда шоу «Дом-2» нарушила дресс-код, появившись в современном вечернем платье и накинутом на нем легком манто из норки. Но, чего греха таить, выглядела потрясающе.

buzova86 С корабля на бал Приехала на главное светское событие осени - премьеру спектакля Комедия о том, как банк грабили Москва, я скучала

Гангстерскую тему премьеры Бузова выразила игрушечным пистолетом, с которым, словно красотка из календаря пин-ап, позировала около главного героя мюзикла - редкого бриллианта, который в спектакле пытаются умыкнуть все, кому не лень.

- Прекрасный субботний вечер в театре МДМ на премьере «Комедии о том, как банк грабили». Всем обязательно к просмотру! - написала в своём Инстаграме Ольга Бузова.-Я получила невероятное удовольствие. Реально смеялась до слез. А как известно, «смех продлевает жизнь». А ещё я сегодня получила массу комплиментов.

Львиная доля комплиментов досталась роскошным серьгам Ольги. Певица продефилировала по дорожке в серёжках от Chanel из металла, инкрустированных золотыми, чёрными, красными и синими стразами. На сайте бутика эта красота стоит около 200 тысяч рублей. Судя по всему, это щедрый презент от нового поклонника.

А на спектакле Ольга больше всех аплодировала своей коллеге Насте Стоцкой, неожиданно сыгравшей убеленную сединами даму.

- Пробралась в гримерку к Насте. Спасибо за приглашение. Блистательная Настя Стоцкая. Лучшая! Хоть и героине твоей 59, но даже грим возраст не даёт, - похвалила подругу красавица Оксана Федорова.

fedorovaoksana Пробралась в гримерку к Насте.

Посетила премьеру и певица Лариса Долина. После слухов о разводе с мужем артистка появляется в свете одна.

Личные неурядицы пошли Ларисе Александровне на пользу: певица заметно постройнела, помолодела.

frandetti Весело грабили банк в отличной компании . Одной отличной комедией в Москве больше . Хорошее настроение- гарантировано !

О СПЕКТАКЛЕ

«Комедия о том, как банк грабили» — это театральная пародия на голливудские блокбастеры «Одиннадцать друзей Оушена», «Миссия невыполнима», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы Тарантино! Действие спектакля происходит на земле, на воде и в воздухе и даже поворачивается на 90 градусов, преодолевая законы гравитации. 40 персонажей, 20 мест действия, 150 костюмов, 6 музыкальных хитов!

1958 год, Америка, Миннеаполис, штат Миннесота. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц...