Скорое освобождение журналистки Юлии Юзик откладывается

МИД Ирана до сих пор не подтвердил и, одновременно, не опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик. Ее задержали 2 октября в Тегеране в гостиничном номере. Перед этим по прилету у нее забрали заграничный паспорт и пообещали вернуть при отъезде. Журналистка прибыла в страну по частному приглашению.

Как сообщил «КП» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, в прошедшую субботу посол РФ в Тегеране встретился с представителями консульского департамента МИД Ирана. Российские дипломаты официально запросили консульский доступ к Юлии Юзик и потребовали разъяснений причин ее задержания и выдвигаемых ей обвинений. В иранском МИД обещали дать ответ в скором времени, но до сих пор новых сведений не поступило.

- Мы находимся в постоянном контакте с коллегами в Иране и делаем все необходимое для освобождения Юлии Юзик, - отметил Ганенко.

В прошлую пятницу в российский МИД был вызван посол Ирана в Москве Мехди Санаи. Он заявил, что Юлия Юзик давала показания иранским правоохранителям и в ближайшее время будет отпущена на свободу. Однако до сих пор это не произошло.

Как ранее сообщали СМИ, власти Ирана подозревают Юзик в шпионаже в пользу Израиля. Ей может грозить до десяти лет тюрьмы.

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