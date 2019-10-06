2019-10-06T16:36:59+03:00
В мире

Скорое освобождение журналистки Юлии Юзик откладывается

Тегеран до сих пор не предоставил российским дипломатам ответа о причинах ее задержания и сроках освобождения
Мария БЕРК
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Власти Ирана подозревают Юзик в шпионаже в пользу ИзраиляВласти Ирана подозревают Юзик в шпионаже в пользу ИзраиляФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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МИД Ирана до сих пор не подтвердил и, одновременно, не опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик. Ее задержали 2 октября в Тегеране в гостиничном номере. Перед этим по прилету у нее забрали заграничный паспорт и пообещали вернуть при отъезде. Журналистка прибыла в страну по частному приглашению.

Как сообщил «КП» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко, в прошедшую субботу посол РФ в Тегеране встретился с представителями консульского департамента МИД Ирана. Российские дипломаты официально запросили консульский доступ к Юлии Юзик и потребовали разъяснений причин ее задержания и выдвигаемых ей обвинений. В иранском МИД обещали дать ответ в скором времени, но до сих пор новых сведений не поступило.

- Мы находимся в постоянном контакте с коллегами в Иране и делаем все необходимое для освобождения Юлии Юзик, - отметил Ганенко.

В прошлую пятницу в российский МИД был вызван посол Ирана в Москве Мехди Санаи. Он заявил, что Юлия Юзик давала показания иранским правоохранителям и в ближайшее время будет отпущена на свободу. Однако до сих пор это не произошло.

Как ранее сообщали СМИ, власти Ирана подозревают Юзик в шпионаже в пользу Израиля. Ей может грозить до десяти лет тюрьмы.

В ТЕМУ

Арест Юлии Юзик в Иране: из-за романа с влиятельным иранским чиновником экс-журналист "КП" попала на крючок спецслужб?

Женщину обвиняют в «шпионаже на Израиль», но обещают отпустить в ближайшее время (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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