Шаги командора

У Толика Воробьева из города Электроугли не было ручек и ножек. Все остальное - голова, горячее электроугольное сердце и даже орган, о котором в приличном обществе не говорят, но девки ценят, - все было в порядке, а ручек и ножек не было. Праздно интересующимся, куда делись ручки-ножки, Толик всегда отвечал честно. Первый раз - что чинил Чернобыль по колено в радиоактивной воде и по локоть в ней же. Второй - что оставил ручки-ножки в Ливане на секретной миссии и так оттуда на одних локтях до Электроуглей и полз. А третий - совсем честно: что вызвал его к себе Горбачев и велел руками-ногами держать расползающийся СССР - и Украину, и Прибалтику, и Татарию с Кавказом. Что-то удержалось, а что-то так с руками-ногами и ушло. Словом, к увечью своему Толик относился философски, а и как еще к нему относиться, если восемь серий про горюющего инвалида смотреть не сможет никто. А если инвалид прицепил протезные клешни и лапти и танцует макарену, а также учит разуму и правильной жизни окружающих инвалидов умственного труда - это круто и даже, можно сказать, прикольно. Словцо уродское, но девки ценят, а их голос решающий.

Тем более что это и впрямь очень по-людски - и когда клешни жнивье гладят, и когда ромашку щиплют, а тем более когда заветный лифчик между заветных лопаток расстегивают (кому доводилось в этой хитрой механике даже здоровой лапой копаться - тот Толика поймет).

Фамилия Воробьев у Толика тоже была неспроста. Вразумляя земляков, он ставил им в пример летчика Мересьева (из фильма, в жизни тот был Маресьев), а у летчика Мересьева был гуру и мастер Йода комиссар Воробьев, учивший активному отношению к жизни, - так вот Толик перенял у комиссара и отношение, и фамилию. Людям попроще может показаться, что совпадение случайное, но у сценариста Николая Куликова («Горько», «Легенда

№ 17», «Движение вверх») ничего случайного не бывает, на то он и самый результативный сценарист современного русского кино.

И зачинная фраза «Че делать-то будем из глобального?», и легкая кудлатая бородка, вкупе с речами о добре делающая исполнителя главной роли артиста Паля похожим на Иисуса нашего Иосифовича, и что город Электроугли сам из Богородского округа Московской области - все ни секунды не случайно; как и имя любимой девушки Марии (актриса Маргарита Аброськина). Хотя Маш в Электроуглях, как всем понятно, экскаватором не перечерпаешь.

А в помощь Куликову подрядился режиссер Алексей Нужный - тот самый, что вечно снимает комедии о физических аномалиях добрых людей, например, «Я худею». У него на это глаз и дар заточенные - как и у продюсеров Федоровича и Никишова («Гоголь», «Измены», «Мертвое озеро», «Пьяная фирма»). Команда, короче, на сериале подобралась рабочая, реальная такая команда, как у Самого.

У Толика свита оказалась тоже как на подбор. Дева Мария, как и все девы Электроуглей, хотела стать звездой шоу-бизнеса с песней «Ты мой навсегда», но Толик любил ее за физическую и душевную красоту, а не за те глупости, с которыми сегодня становятся звездами. Еще у него был дядя Паша, делавший на дворовом турнике подъем переворотом. А еще верный Санчо Панса толстяк Иван в майке с черепом, чтоб байкеры к себе взяли и не смеялись над его зеленым рогатым чудовищем с коляской. А еще мама Марии с картами Таро и мамин хахаль со здравой мыслью, что мамы не вечны, и хрен с ними, с картами. Народ, конечно, специальный, но у нас вся страна такая: на первый взгляд - глаза б не смотрели, на второй - лучше людей и придумать сложно.

И вот ради них всех Толик и выходит на протезах на бой с осами, рыбами, коммунальными жуликами и мусороуборочной мафией. Не бог весть какие монстры, но в Электроуглях без боевого робота и с такими не сладишь.

А как еще, спрашивается, обустроить эти Электроугли, городок с корпусами в лопухах и двумя запутавшимися в проводах алыми шариками? С ночным ларьком, ночным скейтером и цепочкой людей на перроне закатной электрички. Откуда все смазывают лыжи в Москву петь фигню на «Фабрике звезд».

Нет лыж - нет проблемы. Жестко, но убедительно. Других решений сложных проблем Сам обычно не предлагает. И будет в Электроуглях город-сад.

Не верится? Мересьев вот тоже не верил. Но встретил Воробьева.

«ТОЛЯ-РОБОТ»

2019.

Реж. Алексей Нужный (показан на ТНТ)