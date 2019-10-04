Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Престиж России рушится. Мы можем оказаться в изоляции на десять лет»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уже во второй раз написал открытое письмо о судьбе российского спорта. До девятого октября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет объяснений от российских спортивных властей относительно предоставленных данных московской антидопинговой лаборатории. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными.

Далее будет принято решение о будущем российского спорта. Ситуация еще сложнее, чем в 2018 году перед Олимпиадой в Южной Корее. В данный момент, по словам руководителя РУСАДА Юрия Гануса, стоит вопрос об изоляции российского спорта от международных соревнований на десять лет. Российские спортсмены могут лишиться права выступать на двух ближайших Олимпиадах — в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022. Помимо этого, Россия не сможет принимать международные турниры на протяжении нескольких лет, а РУСАДА потеряет статус соответствия, который был возвращен организации в январе 2019 года после нескольких лет тяжелой работы.

Юрий Ганус выступил одним из почетных гостей ежегодного практического спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum. После мероприятия руководитель РУСАДА дал эксклюзивное интервью корреспонденту «КП».

- Ваше открытое письмо - это уже своеобразный жест отчаяния?

- Я могу сказать, что президент России не в курсе до конца этой ситуации, которая сейчас возникла. Во-первых, я видел требования, которые нам представлены. Я понимаю, как мало времени у нас осталось.

В данный момент, по словам руководителя РУСАДА Юрия Гануса, стоит вопрос об изоляции российского спорта от международных соревнований на десять лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Требования не афишируются?

- Да, пока они закрыты. Времени у страны осталось критически мало. Откровенно говоря, мое письмо — это обращение к людям, чтобы они начали менять подход к этой ситуации.

В спортивной среде достаточно много чиновников и лидеров федераций, функционеров, которые свою жизнь и энергию отдают на благо нашего спорта. Другой вопрос, что они сейчас — также заложники сложившийся ситуации. В этом ужасный парадокс.

Я ранее не один раз заявлял, что база должна быть аутентичной. Говорил о качестве предоставляемой базы. Она должна соответствовать требованиям. Никаких изменений.

Мы же видим, что изменения в базе говорят о том, что были мотивы, а если были мотивы, то они не направлены на защиту чистого спорта.

Я считаю, что Россия — великая спортивная держава. Нам можно и нужно доверять. Вопрос в том, кто будет вести работу по выходу из кризиса. Главное — изменить подход.

- Почему спортивные власти игнорируют РУСАДА? Для ВАДА эта ситуация не кажется странной?

- Я отмечу роль ВАДА. Я к ВАДА отношусь прагматично. Это регулятор. Солнце встаёт утром, заходит вечером. В этом сложном мире должен быть регулятор. Нужно понять, что мы должны взяться за работу вместе со спортивными властями, иначе результата не будет.

Особенно отмечу, что со спортивными чиновниками мы взаимодействуем.

- Со стороны ситуация выглядит так, что ВАДА желает зла российским спортсменам, спортивные власти говорят, что глобальных проблем нет, а вас выставляют чуть ли не американским шпионом…

- Стране не выгодна РУСАДА, которая является шпионом. Спортивным властям крайне выгодна сильная и независимая РУСАДА. Если предположить, что РУСАДА оставалась бы сервисной компанией спортивной власти как раньше, то все понимали бы, что никакой реальной борьбы не ведется. Уровень доверия со стороны ВАДА был бы критически низким.

Когда же есть сильная антидопинговая организация, то это показывает, что нашим спортсменам можно доверять. Я помню, что было два года назад и что происходит сейчас — огромная разница.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Фото Владимир Гердо/ТАСС

- Зачем нужно было менять базу? Может быть, действительно там такая информация, которую стоит скрыть и лучше пожертвовать двумя Олимпиадами, чем узнать правду? Говорили, что информация об Олимпиаде в Сочи может быть…

- Могут быть разные результаты, не только в Сочи.

- Это же престиж страны — домашняя Олимпиада...

- Престиж страны сейчас рушится. Вы сейчас на минутку представьте — еще четыре года и две Олимпиады, это будет десять лет в изоляции.

- Вы же помните, что, например, некоторые спортсмены на зимнюю Олимпиаду не поехали, им организовали альтернативные старты и финансово они только выиграли…

- Вы помните, кто на них побеждал?

- Я не помню, но они точно были довольны, учитывая гонорары.

- Они были довольны, потому что финансовый контекст. Но для страны… Спорт высших достижений — это международный уровень. Антидопинговая составляющая — часть международного спорта.

Почему важен международный спорт — он демонстрирует уровень развития страны в мире. В том числе технического и технологического. Уровень подготовки спортсменов, который является проекцией всего этого.

Пункт допинг-контроля на сочинской Зимней олимпиаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть ли примеры выхода из допингового кризиса в других странах? Хуже чем у нас?

- Нет, хуже, чем у нас нигде не было. Финляндию могу в пример привести. У них был кризис, связанный с выступлениями лыжников. В Румынии сейчас полностью сменилось руководство.

Я повторюсь, что борьба идёт по всему миру. Не только Россия. Вопрос в том, что если нам нельзя доверять по статическим вопросам, расследованиям. А когда дело коснется траффика, например?

По сути, у нас будет такая юрисдикция, где нужно, не доверяя представителям РФ, вести расследования.

Я показал, как мы вели расследование. Мы прозрачно показали все, восстанавливая доверие к нам. К сожалению, в спортивной юрисдикции до сих пор наши советы мало кому нужны.

- Самый страшный расклад — нас не допускают до Олимпиады. Можно ли говорить о политическом решении?

- Подчеркну, что политики здесь крайне мало. Политика есть, но ВАДА уже дало нам обусловленное соответствие, мы проводим международные соревнования, спортсмены пошли под флагом кроме легкой атлетики.

ВАДА отошло от своих вопросов. Могу как пример привести — собрание антидопингового саммита в Белом доме. Президент ВАДА тогда дал жесткий ответ США, что американцы не должны думать, что они могут вмешиваться в дела ВАДА.

Было и давление на организацию, что мы не предоставили доступ к базе до 31 декабря. Тогда ВАДА дало понять, что не собирается нарушать права одной из подписавшихся сторон — России, когда мы выполнили все условия. ВАДА сейчас старается быть объективным. Политики с точки зрения решения нет.

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