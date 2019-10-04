В Подмосковье неизвестные пытались ограбить сына миллиардера

Борис и Михаил Зингаревич – братья близнецы и крупные российские бизнесмены. Их дети также являются предпринимателями, но в отличие от Антона Борисовича Денис Михайлович - не частый гость новостных сводок и скандальных статей. Если Антон в свое время был владельцем английского футбольного клуба «Рединг», и даже был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей, то его двоюродный брат Денис ведет очень скрытый образ жизни, и о нем практически ничего неизвестно. Кроме того, что он владеет несколькими фирмами и любит участвовать во всевозможных беговых марафонах.

Недавно на дом 34-летнего Дениса было совершено нападение. Этот дом расположен в одном из коттеджных посёлков в деревне Чигасово. Этот скромный дом Денис Зингаревич арендует. С начала сентября мужчина находился в отъезде, и за домом больше недели никто не следил, прислугу отпустили на это время отдыхать. По версии следствия, грабители знали о планах бизнесмена и выбрали время не случайно.

Беспорядок обнаружил садовник, который вернулся после выходных и заметил, что в доме кто-то был. Входная дверь была вскрыта, а вещи разбросаны. Вместе с горничной они вызвали сотрудников полиции, но установить все пропавшие вещи без хозяина не смогли.

— Денис Михайлович ровно год снимает этот дом, в конце сентября собирался съезжать. Его в России не было, он только к октябрю должен был вернуться. Поэтому полицию вызывали мы и хозяйке дома сообщили. Теперь полиция разбирается, — рассказал Алим Kp.ru

Позже оказалось, что в сейфе мужчина хранил крупную сумму и ему очень повезло, что грабителям не удалось вскрыть хранилище.